شاكيرا تتخفى بزيّ تنكري للمشاركة في كرنفال بارانكيا الكولومبي- (صور وفيديو)

بوغوتا: تسللت أيقونة الموسيقى اللاتينية شاكيرا السبت مع طفليها بين المشاركين في كرنفال مدينة بارانكيا، مسقط رأسها في كولومبيا، متخفية بقناع ملون وزيّ هيكل عظمي فلوري… ومذاك، انتشرت مقاطع فيديو كثيرة للنجمة خلال هذا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى الصور التي انتشرت على نطاق واسع، تجلس المغنية على الرصيف، وهي ترتدي قناع “ماريموندا”، وهي شخصية بورليسكية ذات ملامح فيل وقرد.

وسُمّي الموقع الدقيق للصورة “رصيف شاكيرا” على خرائط غوغل، ونشر العديد من سكان بارانكيا تعليقات وصورهم في المكان نفسه، وهم يرتدون قناع ماريموندا ويتخذون الوضعية عينها مثل الفنانة.

وعلقت شاكيرا عبر منصة إكس “يا إلهي! لا يسعني التعبير عن مدى حبي لهذا الرصيف”.

Ay Dios! No saben cómo me gustó ese bordillo!! https://t.co/n3UoPtOBuY — Shakira (@shakira) February 24, 2025

يجمع كرنفال بارانكيا ما يقرب من مليوني شخص، وهو جزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية على قائمة اليونسكو.

وقالت روتشي مارتينيز، عضو فرقة “بالو إي مويرتي” التي كانت النجمة عضوا فيها، إن “شاكيرا وصلت بمفردها وهي تمشي مع عائلتها، جلست على الرصيف (…) كانت سعيدة، واستمتعت بوقتها مع طفليها”.

Shakira junto a Milan y Sasha en el desfile de la Guacherna #shakira pic.twitter.com/AulmiCwgfz — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) February 23, 2025

كانت النجمة الكولومبية في المدينة لإحياء أول حفلتين في كولومبيا من جولتها “النساء لم يعدن يبكين”، بعد أن فازت أخيرا بجائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني. وستحيي بعد ذلك حفلة غنائية في العاصمة بوغوتا يومي 26 و27 شباط/ فبراير.

وفي جولتها العالمية الأولى منذ سبع سنوات، والتي انطلقت في ريو دي جانيرو في 11 شباط/ فبراير، ستتوجه شاكيرا بعد ذلك إلى تشيلي والأرجنتين والمكسيك وجمهورية الدومينيكان، ثم إلى الولايات المتحدة وكندا، لإحياء ما مجموعه 50 حفلة بحلول نهاية حزيران/ يونيو.

مع أكثر من 90 مليون ألبوم مباع، تُعد شاكيرا من الشخصيات الأكثر تأثيرا في الموسيقى اللاتينية في جميع أنحاء العالم.

(أ ف ب)