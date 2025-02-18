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شاكيرا تستأنف جولتها العالمية وتحيي حفلا في ليما بعد تعافيها من وعكة صحية

18 - فبراير - 2025

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ليما: أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا، يوم الإثنين، أنها ستستأنف جولتها العالمية وستقدم حفلا في العاصمة البيروفية ليما مساء الإثنين، وذلك بعد إلغاء حفلها في عطلة نهاية الأسبوع بسبب إصابتها بوعكة صحية في المعدة.

وأوضحت الفنانة الحائزة على أربع جوائز غرامي، عبر حسابها على إنستيغرام، أن حفلها في ملعب “إستاديو ناسيونال” لكرة القدم في ليما سينطلق في تمام الساعة 08:15 مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت شاكيرا (48 عاما) قد وصلت إلى بيرو مساء الجمعة، وكان من المقرر أن تقدم عرضين يومي الأحد والإثنين. إلا أنها اضطرت إلى إلغاء حفل يوم الأحد بعد نقلها إلى المستشفى بسبب مشكلة في البطن، وفقا لما أعلنته لجمهورها عبر منصة “إكس”.

وأطلقت شاكيرا جولتها العالمية الأسبوع الماضي بحفلات في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو بالبرازيل. وبعد أدائها في بيرو، ستواصل جولتها في كولومبيا وتشيلي والمكسيك والأرجنتين، بالإضافة إلى أكثر من 12 مدينة أمريكية، من بينها أورلاندو وهيوستن وديترويت وبوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وأضافت شاكيرا عبر “إكس” أن فريقها يعمل على تحديد موعد جديد للحفل الذي تم إلغاؤه يوم الأحد.

(أ ب)

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