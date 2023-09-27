شالكه يعلن الاستغناء عن خدمات مدربه توماس ريس بعد البداية المتواضعة في الموسم

برلين: أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم الأربعاء الاستغناء عن خدمات مديره الفني توماس ريس بعد البداية الكارثية للفريق في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وكان شالكه قد هبط إلى الدرجة الثانية في أيار/ مايو الماضي بعد عودته للدرجة الأولى لموسم واحد، ويحتل الآن المركز السادس عشر في دوري الدرجة الثانية حيث حقق انتصارين فقط خلال أول سبع مباريات.

واتخذ النادي قرار إقالة ريس بعد الهزيمة أمام سانت باولي 1 / 3 يوم السبت الماضي، وسيتولى المدرب المساعد ماتياس كروتزر قيادة الفريق لحين تعيين مدير فني جديد.

وقال بيتر نابل عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة بنادي شالكه: “بعد عودتنا بالفوز على ماجديبورج، توقعنا أن نرى المزيد من التقدم عبر مباراة سانت باولي. لكننا شهدنا خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف: “قمنا باستغلال الأيام القليلة الماضية في مناقشة الأمور وخلصنا إلى الحاجة لاتخاذ هذه الخطوة من أجل مصلحة النادي. هدفنا هو التغلب على الاتجاه السلبي الذي نعيشه منذ بداية الموسم”.

وكان ريس قد تولى تدريب شالكه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وكاد أن يقود الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى لكن الهبوط حسم في اليوم الأخير من منافسات الموسم الماضي.

(د ب أ)