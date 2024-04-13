شام الذهبي توشم اسم أصالة على ظهرها- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن مفاجأة لجمهورها، حيث وضعت وشماً باسم والدتها أعلى ظهرها، معبّرةً عن محبّتها الكبيرة لها.

وظهرت شام في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية والدتها “الورد البلدي”، وكتبت معلقةً على الفيديو: “بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف”.

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ورزقت شام الذهبي أخيراً بمولودة أطلقت عليها اسم “جيهان”، وهو ما دفع أصالة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بقدوم أول حفيدة لها من ابنتها شام، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة، مع التعليق: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى… جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام… أدعو لها أن يحفظها الله ربّي وينبتها نباتاً حسناً وأن يملأ قلبها حباً… وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.