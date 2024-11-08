شاهد.. طفل يرفع الأذان من بين خيام النازحين بغزة

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اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي انزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نصرا عزيزا مؤززا لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار الصهاينة الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸🤲
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي انزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نصرا عزيزا مؤززا لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار الصهاينة الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸🤲