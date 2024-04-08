رشا شربتجي ونادين نسيب نجيم تهنئان سلافة معمار على تفوقها في «ولاد بديعة»

بيروت – «القدس العربي»: مع انتهاء الحلقات الأخيرة من معظم مسلسلات رمضان لهذا العام بدأت ردود الفعل تنهال على الأعمال وأبطالها، فقد أثنت المخرجة السورية رشا شربتجي، على أداء مواطنتها الفنانة سلافة معمار في مسلسل «ولاد بديعة»، ووصفتها بـ «النجمة الخاصة»، بسبب قدرتها على توظيف أدواتها بالشكل الصحيح، وتركها لبصمة مميزة غير قابلة للنسيان.

وشاركت رشا عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، مقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد «حياة سكر في رقصة»، الذي تصدرت خلاله سلافة «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شدة تأثرها بشخصية «سكر» وإبداعها في تقديم المشاعر التي امتزجت بين السعادة والحزن والانتقام والانكسار.

وعلقت رشا على المقطع، قائلة: صداقة عمر طويلة، مليانة محبة وتناغم ونجاح ولحظات حلوة، تاريخ ومسيرة متل الدهب مع أم الدهب اللي قادرة بكل دور تضيف شي جديد، وتلمع أكتر.

ووصفت رشا سلافة «بالنجمة الخاصة» بسبب ما تتمتع به من إحساس وتكنيك خاص في لعب الشخصيات، إضافة إلى امتلاكها أدوات تمثيلية توظفها وتستخدمها بشكل صحيح يجعل الجمهور أكثر تعلقا بالشخصية. وأكدت أن سلافة أضافت لمسيرتها شخصية «سكر»، في مسلسل «ولاد بديعة»، التي ستبقى عالقة في قلوب الجمهور، لكونها مست أحاسيسهم وجعلت الحكاية أكثر جمالا ومتعة بمعاناتها وأدائها. وفي نهاية المنشور، وجهت المخرجة السورية رسالة شكر للفنانة سلافة، قائلة: شكرًا لأنك نجمة حقيقية بتعرف تكون صادقة.

وحظيت تدوينة رشا بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين أشادوا بأداء سلافة.

كما توجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالتهنئة لسلافة معمار على أدائها الرائع في شخصية «سكر» وعلى نجاح المسلسل الذي شدّ نادين لمتابعته.

وكتب نادين متوجهة لمعمار في صفحتها الرسمية: «مبروك نجاحك وتميزك أولاً ومبروك نجاح العمل أنا حضرت كم حلقة بس بدي كفي الباقي بالعيد».

وتخوض نجيم مسلسل 2024 أمام الممثل السوري محمد الأحمد والذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتشارك سلافة معمار بطولة مسلسل «ولاد بديعة»، مع النجم السوري محمود نصر ونخبة من الممثلين نذكر منهم، إمارات رزق، سامر إسماعيل، نادين تحسين بك، نادين خوري، يامن الحجلي، وغيرهم تأليف: علي وجيه، يامن الحجلي وإخراج رشا شربتجي.