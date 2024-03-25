شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يرفضان الاستسلام في الدوري- (تغريدة)

الجزائر: يرفض شباب بلوزداد حامل اللقب رفع راية الاستسلام إثر فوزه على مضيفه شبيبة القبائل 1- صفر، مساء الأحد، ضمن المرحلة 21 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم التي شهدت فوز اتحاد الجزائر على ضيفه اتحاد بسكرة.

وسجل أكرم بوراس، هدف الفوز في الدقيقة 89 ليقود شباب بلوزداد للمركز الثالث بعدما رفع الفريق رصيده إلى 35 نقطة متأخرا بـ11 نقطة عن مولودية الجزائر المتصدر، ونقطتين عن النادي الرياضي القسنطيني الوصيف، فيما توقف رصيد شبيبة القبائل عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، سجل إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي، هدفا قبل 6 دقائق من نهاية المباراة، لينجح اتحاد الجزائر في تجاوز ضيفه اتحاد بسكرة العنيد، ومقاسمة شباب بلوزداد المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اتحاد بسكرة عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وسقط وفاق سطيف في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه جمعية أولمبي الشلف، ليتراجع للمركز الخامس بـ34 نقطة، مقابل 24 نقطة لجمعية أولمبي الشلف صاحب المركز 12.

(د ب أ)