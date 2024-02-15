شباب بلوزداد والأهلي يتطلعان للاقتراب من دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة: بعد مرور 50 يوما على خوض مباراته الرسمية الأخيرة، يواجه الأهلي المصري مهمة صعبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غير أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، حالت دون إقامتها في موعدها الأصلي، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في كوت ديفوار.

وستكون هذه هي المباراة الرسمية الأولى للأهلي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر المصري، عقب تغلبه 4 / 2 على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية للمسابقة المحلية، التي أقيمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعقبت حصول الفريق الأحمر على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 لقاءات فقط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه يانغ أفريكانز التنزاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي لعب 4 مباريات.

في المقابل، يقبع بلوزداد في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط من 3 لقاءات، بفارق الأهداف خلف ميدياما الغاني، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بعد لعبه 4 مباريات.

ولم يلعب الأهلي أي لقاء رسمي بعد توقف منافسات الدوري المصري الممتاز خلال إقامة أمم أفريقيا 2023، وهو ما يجعل أغلب لاعبي الفريق الأحمر بعيدين عن حساسية المواجهات الرسمية، قبل خوض لقائه القاري المهم، الذي يتطلع للخروج منه بنتيجة إيجابية.

واكتفى الأهلي بإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري المحلي، في أعقاب اعتذاره عن المشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث أقام معسكرا في الإمارات بدون لاعبيه الدوليين، شهد تعادله 1 / 1 مع حتا الإماراتي، وخسارته 1 / 2 أمام الأخدود السعودي، بينما تغلب على سموحة السكندري بالنتيجة ذاتها بعد عودته إلى القاهرة.

ويفتقد الأهلي عددا كبيرا من نجومه الأساسيين بسبب الإصابة في مقدمتهم حارس مرماه وقائد الفريق محمد الشناوي، الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا وخضع لجراحة في الكتف، كما يغيب أيضا كل من المالي أليو ديانغ، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبوعلي، الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الدوري السويدي.

وكان الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، استهل مسيرته في المجموعة بالفوز 3 / صفر على ضيفه ميدياما، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع مضيفه يانغ أفريكانز، وبدون أهداف في مباراته الأخيرة أمام بلوزداد، التي أقيمت بملعب برج العرب في الأسكندرية.

ويدرك لاعبو الأهلي أن الفوز على بلوزداد، سيسهل كثيرا مهمة الفريق في اقتناص إحدى بطاقتي الترشح عن تلك المجموعة إلى دور الثمانية، قبل أن يخرج لملاقاة مضيفه ميدياما في الجولة الخامسة، ثم مباراته مع ضيفه يانغ أفريكانز بالجولة الأخيرة.

وعلى عكس الأهلي، يبدو لاعبو بلوزداد في أتم الاستعداد من أجل اقتناص النقاط الثلاث، لا سيما في ظل مؤازرة عاملي الأرض والجمهور للفريق الجزائري.

ومنذ تعادله السلبي مع الأهلي في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالجولة الثالثة للمجموعة، خاض بلوزداد 10 لقاءات بالدوري الجزائري، الذي استمرت منافساته خلال أمم أفريقيا، حقق خلالها 5 انتصارات و4 تعادلات، بينما مني بخسارة وحيدة.

واطمأن بلوزداد على جاهزيته لمواجهة الأهلي، بعد تغلبه 2 / صفر على ضيفه الاتحاد الرياضي السوقي، يوم السبت الماضي، في مباراته الأخيرة بالدوري الجزائري.

وساهمت نتائج بلوزداد الجيدة في الدوري المحلي في تقدمه للمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف مولودية الجزائر المتصدر، الذي له مباراة مؤجلة.

ويأمل بلوزداد في البناء على تحسن نتائجه المحلية في الفترة الأخيرة، وتحقيق انتصاره الأول على نادي القرن في أفريقيا، الذي يلتقي معه للمرة الرابعة، بعدما سبق أن واجهه في دور المجموعات لنسخة المسابقة عام 2001، حيث خسر أمامه صفر / 1 بالقاهرة والجزائر، قبل أن يتعادل معه قبل شهرين ونصف الشهر تقريبا خلال النسخة الحالية.

ويسعى بلوزداد لاقتناص نقاط المباراة، من أجل التمسك بحظوظه في الصعود لدور الثمانية للبطولة القارية، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ بلوزداد مشواره في المجموعة بفوز كبير 3 / صفر على ضيفه يانغ أفريكانز، قبل أن يتلقى خسارة مباغتة 1 / 2 أمام ميدياما في الجولة الثانية، ليقتنص بعد ذلك تعادلا سلبيا بطعم الفوز أمام الأهلي.

وأصبح يتعين على الفريق الجزائري الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد، إذا أراد التمسك بآماله في الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، حيث يلتقي مع مضيفه يانغ أفريكانز في الجولة القادمة، قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة ضيفه ميدياما.

ويطمع بلوزداد في تكرار ما قام به في النسخة الماضية للمسابقة، حينما تغلب على الزمالك المصري، الغريم التقليدي للأهلي، في مباراتي الفريقين بدور المجموعات للنسخة الماضية، حيث تغلب 1 / صفر على الفريق الأبيض ذهابا بالقاهرة، قبل أن يفوز 2 / صفر في العاصمة الجزائرية، ليصعد على حسابه لدور الثمانية في ذلك الوقت.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الثمانية في البطولة.

(د ب أ)