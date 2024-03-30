شباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني يتقدمان في مسابقة كأس الجزائر

الجزائر: بلغ شباب بلوزداد وصيف النسخة الماضية دور الثمانية لبطولة كأس الجزائر لكرة القدم عقب تغلبه على ضيفه أولمبي اقبو متصدر مجموعته بدوري الدرجة الثانية -2صفر، مساء الجمعة في الدور الـ16 من المسابقة.

ونجح شباب بلوزداد في حسم تأشيرة التأهل في ظرف 5 دقائق، رغم انه كان منقوصا عدديا بعد طرد مدافعه شعيب كداد، حيث سجل عبد الرحمان مزيان، الهدف الأول في الدقيقة .73 وأضاف رؤوف بن غيت، الهدف الثاني في الدقيقة 78.

بدوره تأهل النادي الرياضي القسنطيني وصيف دوري المحترفين للدور ذاته بعد فوزه بنفس النتيجة على مضيفه اتحاد عنابة من الدرجة الثانية.

وسجل إبراهيم ديب، وأحمد خالدي، هدفي النادي الرياضي القسنطيني في الدقيقتين 3+45، و81 على التوالي.

وحسم ترجي مستغانم تأشيرة التأهل لدور الثمانية بعد سلسلة ماراثونية في ركلات الترجيح 12-13، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الرسمي والاضافي بالتعادل 1-1.

(د ب أ)