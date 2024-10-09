شباب بلوزداد يستنكر “قرارا مجحفا” ويلمح بمقاطعة الدوري الجزائري

الجزائر: أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري رفضه القاطع لمحاولات التشويش على الفريق، ملمحا إلى مقاطعة مباراته أمام ضيفه مولودية البيض ضمن الجولة الرابعة.

وانتقد شباب بلوزداد في بيان له قرار رابطة الدوري ببرمجة مباراة مولودية الجزائر مع مولودية وهران، بعد غد الجمعة، على ملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة الجزائرية، بعدما كان مقررا لها الأحد المقبل على ذات الملعب، واصفا ذلك بـ”القرار المجحف في حقه”.

وأكد شباب بلوزداد تمسكه بحقه المتمثل في أولوية استقبال المنافسين على ملعب “نيلسون مانديلا”، مذكرا بأن الرابطة كانت برمجت المواجهة التي يلتقي فيها ضيفه مولودية البيض السبت المقبل على هذا الملعب. ومواجهة مولودية الجزائر مع مولودية وهران في اليوم التالي أي الأحد.

وكشف النادي أنه سيقوم بمراسلة الجهات المسؤولة للنظر مرة أخرى في قرار تقديم مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران إلى يوم الجمعة، مشددا على رفضه القاطع لمحاولة التشويش على النادي وتمسكه بحقه في لعب مواجهته أمام مولودية البيض أو لا.

(د ب أ)