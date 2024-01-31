شباب بلوزداد ينفرد بوصافة الدوري الجزائري

الجزائر: انفرد شباب بلوزداد حامل اللقب بوصافة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عقب تغلبه على ضيفه مولودية وهران 2 /صفر اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة عن المرحلة التاسعة من المسابقة.

رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 28 نقطة متأخرا بفارق ثمان نقاط عن مولودية الجزائر المتصدر، ومتقدما بنقطتين عن اتحاد الجزائر ونادي بارادو، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند 9 نقاط في المركز الـ15 قبل الأخير.

سجل يوسف لعوافي الهدف الأول لشباب بلوزداد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، وضاعف عبد الرحمن مزيان النتيجة في الدقيقة .74

(د ب أ)