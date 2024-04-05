شباب بلوزداد يهزم وفاق سطيف ويقتنص وصافة الدوري الجزائري

الجزائر: اقتنص شباب بلوزداد حامل اللقب، مركز الوصافة مؤقتا، إثر تغلبه على ضيفه وفاق سطيف 1/2، مساء الخميس، في افتتاح المرحلة 22 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 38 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن النادي الرياضي القسنطيني، بيد أنه يتأخر بـ11 نقطة عن مولودية الجزائر المتصدر. فيما توقف رصيد وفاق سطيف عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الكاميروني ليونيل وامبا، لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، وبعد دقيقة واحدة ضاعف محمد إسلام بلخير، النتيجة.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصل وفاق سطيف على ركلة جزاء بعد اعتداء سفيان بوشار، مدافع شباب بلوزداد على مهاجم وفاق سطيف رمضان حيتالة، مما أجبر الحكم على إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأول.

وتولى محمد بن شوشة تنفيذ الركلة، مسجلا هدف الشرف لفريقه في الدقيقة 4+90، معوضا بذلك فشله في تسجيل ضربة الجزاء الأولى التي استفاد منها فريقه في الدقيقة 90.

(د ب أ)