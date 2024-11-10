شباب ومراهقون يتدافعون للحصول على توقيع كاتب سعودي في معرض الجزائر.. وجدل حول ذلك ــ (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

في مشهد غير مسبوق، تدافع مئات الشباب والمراهقين، خلال اليوم الثالث من فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب 2024، للظفر بتوقيع الكاتب السعودي أسامة المسلم، صاحب الروايات والقصص التي تسبح في عالم الخيال والفنتازيا. ظاهرة، أثارت جدلا واسعا، بين من اعتبرها تتفيها لعالم القراءة، وبين من دافع عنها وعن الكاتب.

هذا الازدحام الهائل، الذي اجتاح أروقة المعرض، أثار حالة من الفوضى، ما اضطر المنظمين إلى طلب تدخل قوات الأمن للسيطرة على الوضع، ومع ذلك، لم يتمكنوا من التحكم تماما في الجموع. وقد تجمع القراء، وأغلبهم من الشباب الصغير في السن، حول الكاتب منذ الساعات الأولى من الصباح، ترقبا لوصول الكاتب، بحماس منقطع النظر. ولدى وصولهم، سمعت هتافات تشبه تلك التي تطلق في الملاعب، كما لو أن الأمر يتعلق بنجم كروي أو سينمائي.

ولم يخف أسامة المسلم، تأثره بهذا الاستقبال الحار، قائلا في تصريح مقتضب لجريدة النصر الجزائرية، إنه سعيد جدا بهذا الإقبال الكبير من الشباب الجزائري على كتبه، مؤكدًا إعجابه بتنامي الحركة الثقافية في الجزائر، وواعدًا بالعودة إلى الجزائر في مناسبات ثقافية مقبلة. وذكر بعض الشباب على هامش التوقيع، أسباب احتفائهم بكتابات المسلم، كونه يسهم وفقهم في إثراء حياتهم بخيال شيّق وأحداث غريبة.

وتحدث بعض المراهقين أن بعض الروايات التي كتبها المسلم تفوق في متعتها أعمالا عالمية مثل سلسلة “هاري بوتر”. وكان لافتا حضور البعض مع أوليائهم الذين شجعوهم على القراءة، خاصة أن روايات الكاتب تغوص في عوالم سحرية، هي بالنسبة لهم أفضل من أن يدمن أولادهم على الهواتف أو على ألعاب الفيديو، لأن القراءة مهما يكن تشجع على الخيال والإبداع والانتقال بعض النضج إلى ميادين أخرى.

في المقابل، اجتذب الحدث تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل كتاب لم يستسيغوا ما حدث. وذكر علي دباغ، في تعليق ساخرً، قائلا بأن جمهور أسامة المسلم يشبه جمهور تامر حسني، معتبرًا أن هذا النوع من الفانتازيا “لا يساهم في بناء جيل مثقف مستقل فكريًّا”.

أما الروائي الجزائري واسيني الأعرج فقد وصف الأمر بأنه “موجة قرائية مثيرة”، داعيًا النقاد إلى التعمق في دراسة هذه الظاهرة بدلًا من السخرية منها. فيما ذهب الناشط سعيد إزري إلى حد المطالبة بمنع كتب أسامة المسلم، مبررًا ذلك بحرصه على حماية عقول الشباب من تأثيرات ما وصفه بـ”الخيال الطائش”.

عكس ذلك، قال الروائي الشاب محمد كمون إن “الأديب الكهل” يريد دائما التنغيص على الناس. وذكر في منشور له: مراهقون أتوا فرحين بشكل جماعي لمعرض الكتاب، اقتنوا رواية أكلوا ساندويشات وشربوا ليمونادة، أخذوا صورا ورجعوا لمنازلهم بذكريات سيحتفظون بها عندما ينتقلون للجامعة وينتقلوا للحياة المهنية. وعقّب قائلا: هل هذا يعجب الأديب الكهل؟ طبعا لا لأنه يريد من الصغار أن يقرؤوا “الجريمة والعقاب” ويحفظوا شعر الهايكو ويعرف مفارقات نيتشه! دعوا الصغار ولا تحملوهم فوق طاقتهم”.

واللافت أن الكثيرين اكتشفوا أسامة المسلم لأول مرة من خلال هذه الضجة، فالكاتب لم يكن معروفا في الجزائر إلا عند جمهوره الخاص جدا في عوالم مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر كثيرون بالمناسبة سيرته ككاتب، فهو من مواليد مدينة الأحساء بالسعودية عام 1977، متخرج في قسم الأدب الإنجليزي بجامعة الملك فيصل. دخل عالم الكتابة بروايته الأولى “خوف” التي نشرها على نفقته الخاصة عام 2015، وحققت نجاحًا غير متوقع جعل اسمه يتصدر المشهد الأدبي. تميّزت أعماله بتناولها مواضيع الفانتازيا والخيال العلمي مع نهايات غير متوقعة، ومن أشهر مؤلفاته “بساتين عربستان”، التي تحولت إلى سلسلة مؤلفة من ستة أجزاء، وتلقى رواجًا واسعًا في العالم العربي. والاهتمام بأعماله ازداد مؤخرا مع الإعلان عن تحويل روايته “خوف” إلى مسلسل درامي، وهي رواية يقول إنها تحوي الكثير من تفاصيل حياته الشخصية، مما جعلها تنال إعجاب القراء نظرًا لواقعيتها المتوارية في غطاء الخيال.

وعموما، باتت ظاهرة أسامة المسلم تثير جدلًا ثقافيًا عميقًا بين النقاد والقراء في المنطقة العربية، بين من يرى فيها تقليدًا للفنانين الشعبيين وتركيزًا على محتوى خيالي لا يقدم قيمة فكرية، ومن يعتبرها ظاهرة ثقافية يجب دراستها نظرًا لإقبال الشباب الكبير على هذا النوع من الأدب.