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شبان سوريون يتطوعون لحل مشكلة المرور في مدينة حلب- (صور)

30 - ديسمبر - 2024

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حلب: تطوع شبان سوريون بمدينة حلب للعمل من أجل تنظيم حركة المرور في مدينتهم، تلبية لمبادرة أطلقتها جمعية شبابية.

وبعد الإطاحة بنظام البعث الذي دام 61 عاماً في سوريا، بدأ بعض الشباب في حلب شمالي البلاد بالعمل كأفراد شرطة مرور متطوعين لحل أزمة المرور في المدينة.

وفي تصريح للأناضول، قال سامي أرمنازي المنتسب إلى جمعية “سند الشباب”، إن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات، وضمنها مبادرة لحل مشكلة المرور.

وأشار أرمنازي إلى أن عدد أفراد شرطة المرور الحاليين غير كاف لحل مشكلة المرور، وأن 40 شابا قرروا المشاركة في هذه المهمة.

ولفت إلى أن المبادرة حظيت بالترحيب من قبل سكان المدينة.

وبسطت الفصائل السورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

(الأناضول)

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