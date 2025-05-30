“شبشب يهزم نتنياهو”.. صحافي إسرائيلي يرد على رئيس وزرائه بالسخرية على الهواء- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، رفع الصحافي الإسرائيلي شاي غولدن، المذيع في القناة 13، “شبشبًا” على الهواء مباشرة أثناء توجيهه سؤالاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: “كيف فشلت في الانتصار على من يحاربون وهم يلبسون الشباشب؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي أنت”.

الواقعة جاءت ردًا ساخرًا وغاضباً على تصريح سابق لنتنياهو، قال فيه إن منفذي عملية السابع من أكتوبر (حماس) دخلوا إلى إسرائيل وهم “ينتعلون الشباشب”، في محاولة لتقليل شأن عملية “طوفان الأقصى”.

Insults to Netanyahu by the Zionist regime’s Channel 13 host on live broadcast 🔹Shay Golden: “You can’t win and Hamas forces wearing flip-flops.” 🔝This statement shows distrust even within Israel itself towards Netanyahu’s ability and . . . 👞👞👞 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LUVfyG0rTd — Jordan Kahvechi 🔻✨🗝 (@helloginger24) May 28, 2025

لكن الردود لم تتأخر، إذ قال القائد السابق للفيلق الشمالي نعوم تيبون إن مقاتلي “حماس” كانوا مجهزين بأسلحة ثقيلة وسترات واقية، فيما نقلت القناة 12 عن ضابط إسرائيلي قوله: “من كان يرتدي الشباشب فعلاً هم قادتنا”.

الواقعة تحوّلت إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل، حيث كتب أحد المعلقين: “لولا الدعم الغربي، لكان مرتدو الشباشب يسيطرون على تل أبيب الآن”.

الخطاب الذي ألقاه نتنياهو، الأسبوع الماضي، وُصف بأنه “استعراضي ومليء بالمغالطات”، وصل إلى حد التلميح بوجود تواطؤ في عملية “طوفان الأقصى”.

(وكالات)