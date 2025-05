“شبشب يهزم نتنياهو”.. صحافي إسرائيلي يرد على رئيس وزرائه بالسخرية على الهواء- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، رفع الصحافي الإسرائيلي شاي غولدن، المذيع في القناة 13، “شبشبًا” على الهواء مباشرة أثناء توجيهه سؤالاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: “كيف فشلت في الانتصار على من يحاربون وهم يلبسون الشباشب؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي أنت”.

الواقعة جاءت ردًا ساخرًا وغاضباً على تصريح سابق لنتنياهو، قال فيه إن منفذي عملية السابع من أكتوبر (حماس) دخلوا إلى إسرائيل وهم “ينتعلون الشباشب”، في محاولة لتقليل شأن عملية “طوفان الأقصى”.

Insults to Netanyahu by the Zionist regime’s Channel 13 host on live broadcast

🔹Shay Golden: “You can’t win and Hamas forces wearing flip-flops.”

🔝This statement shows distrust even within Israel itself towards Netanyahu’s ability and . . .

👞👞👞 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LUVfyG0rTd

