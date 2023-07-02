شبكة «عتيدنا»: مشروع إسرائيلي لطمس هوية الأجيال الصاعدة لدى فلسطينيي الداخل المحتل

الناصرة ـ «القدس العربي»: كشف تحقيق صحافي جديد هذه المرة نشرته هارتس العبرية عن مشروع لطمس هوية الأجيال الصاعدة لدى فلسطينيي الداخل بطرق ماكرة ومن خلال بناء حركات شبيبة عربية صهيونية. الحديث لا يدور فقط عن مبادرة إسرائيلية فاسدة وهدفها الإفساد بل مشروع حكومي يميني استراتيجي غير مسبوق مأربه الخبيث: إنتاج «مواطن عربي جديد» في إسرائيل، أي «عربي جيد» هويته هجينة بدون عمود فقري ليس له مطالب ينسجم مع رؤية بعيدة المدى يرعاها اليمين الصهيوني.

وعن ذلك تقول هارتس العبربة: «بهدوء وخلسة يعمل اليمين الصهيوني لبناء حركة شبيبة عربية صهيونية في أراضي 48 وذلك من خلال شبكة «عتيدنا» التي تبدو مجرد حركة شبابية تربوية ثقافية ومبادرة رائعة: مجموعة قيادات عربية ويهودية هدفها المعلن دمج المواطنين العرب في الدولة الإسرائيلية كمواطنين متساوين.

واستنادا لموقع شركة/شبكة عتيدنا تشير هارتس لوسائل عمل «عتيدنا» بدءا من منح طلابية ورحلات وورشات تعلمية تثقيفية وترفيهية تحت عنوان « بناء قيادات عربية شابة» وكل ذلك تحت رعاية وزير «تطوير الجليل والنقب» عاميحاي شكلي من حزب الصهيونية الدينية وبتمويل جهات أمريكية.

الصحيفة العبرية التي نشرت تحقيقا واسعا عن المسألة الجمعة الماضية تؤكد أن هذا المشروع سينفجر في وجه رعاته حالما يكتشف الشباب العرب أن اليهود لا ينوون سوى استخدامهم كأغيار السبت أي مجرد وسيلة لتهويد البلاد تماما كمشروع «حلف الدم» مع الدروز الفلسطينيين حيث لا توجد مساواة لهم في دولة اليهود».

الشركاء العرب

يشار الى أن تحقيقا صحافيا نشره موقع عرب 48 عام 2020 قد أشار لانطلاق ما تُسمى «شبيبة عتيدنا» في عدة بلدات عربية، في الآونة الأخيرة، بينها طمرة، وشعب، شفاعمرو، الطيبة، كفر مندا، عرعرة النقب، نحف، ترشيحا، دير الأسد ووادي سلامة. منبها الى كونها حركة مسجلة كجمعية تهدف لـ«تعزيز الهوية العربية والاندماج في المجتمع الإسرائيلي» حسبما جاء في تعريفها.

وجاء في شهادة تسجيل الجمعية، يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بأنها «حركة اجتماعية لمواطنين عرب ويهود يعملون لتعزيز اندماج العرب في إسرائيل كمواطنين متساوي الحقوق يعترفون بدولة إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية، بروح وثيقة الاستقلال».

وحسب التحقيق انطلقت «شبيبة عتيدنا» لتجنيد أبناء الشبيبة العرب وضمهم لصفوفها العام الجاري 2020، من خلال استهداف أقسام الشبيبة في عدد من السلطات المحلية العربية. وقد سبق ذلك اجتماع في حيفا في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، دعي إليه شركاء من المجتمع العربي، ترأسه مدير وحدة المجتمع والشباب السابق في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إيرز إيشيل، العضو المؤسس في جمعية «عتيدنا» ليعلن أمام الحضور «نريد إقامة حركات شبيبة عربية صهيونية، ونسعى لدمج الشباب العرب في الجيش ضمن وحدة نخبة عربية، من خلال إقامة وحدات شبيبة» حسبما ذكر أحد الذين شاركوا في الاجتماع المذكور لـ«عرب 48».

وأوضح أحد الضالعين في المشروع، في وقت سابق، للشركاء المحتملين أن الحديث يدور عن تجنيد نحو مليون دولار من خلال متبرع يهودي التقوه في القدس بهدف إطلاق المشروع، على أن يبدأ المشروع من بلدات عربية، والأنظار تتجه نحو استغلال بند الميزانيات الطائلة المخصص لدعم حركات الشبيبة في وزارة التربية والتعليم.

ومن يعلم أكثر من إيشيل وصفدي بهذه الميزانيات؟ والأول أشغل منصب مدير وحدة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم، والثاني لا يزال يشغل وظيفة منصب مدير وحدة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم، علما بأن الجمعية قدمت تقارير مالية في عامي 2018 و2019 أظهرت عجزا ماليا قدره 5 شواكل لا غير، وليس بالإمكان تتبع المداخيل والمصروفات ومصادر التمويل بشكل رسمي عن عام 2020، وفيما لو حصلت أو قدمت طلبات لاستغلال ميزانيات من وزارة التربية والتعليم.

وكانت صحيفة الاتحاد الصادرة في حيفا قد نشرت قبل نحو العامين تحقيقا سلطت فيه الضوء على خطورة شبكة عتيدنا جاء فيه أن عتيدنا ليست جمعية «أسرلة» أخرى باسم الـ»تعايش» بل حركة صهيونية يمينية. ويؤكد معد التحقيق حسن مصاروة أنه ليست أموال قليلة أبدا تلك التي تصرف، هذا واضح من كمية الإعلانات الممولة على فيسبوك والشبكة وعلى لافتات الشوارع والتوسع السريع نسبيا لفترة الانطلاق بشكل مريب على الارض في عدة بلدان عربية للحركة التي تسمى «جمعية عتيدنا». وقال إنها حركة مسجلة كجمعية تهدف لـ«تعزيز اندماج العرب في إسرائيل في المجتمع الإسرائيلي وفي الدولة والمؤسسات الإسرائيلية كمواطنين يعترفون بدولة إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية» كما تُعرف نفسها.

وكتب عنها عدة تقارير ومنشورات كشفت عن بعض جوانب مشروع «الأسرلة» القابع وراءها وارتباطاتها العميقة بمشاريع الخدمة المدنية والخدمة العسكرية والكشف عن الخلفيات المشبوهة لمؤسسيها اليهود وخلفيتهم الأيدلوجية والعسكرية، وبعض مؤسسيها العرب.

ويوضح مصاروة انه ليس بصدد كشف المكشوف اصلاً والواضح للجميع في عمل استقصائي آخر وراء خلفيات مؤسسي الجمعية وارتباطات الجمعية بجهات صهيونية، بل ربما إضافة بعض المعلومات القليلة أو ربط المعلومات السابقة بسياق أوسع إضافي لم يكن واضحا بشكل كاف حينما نشر التقرير في شهر يوليو/ تموز الماضي. «لكن هدفي الأساسي هو توضيح أن جمعية عتيدنا ليست مجرد جمعية أخرى تسعى للـ»اسرلة» والاندماج وتدجين الجماهير العربية والشباب العرب بالتحديد تحت مسميات «التعايش» والتقدم في سوق العمل والتطور مستوى التعليم تلك التي نمت مثل الفطر على ساحتنا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000، وهي ليست مبادرة حكومية أخرى عبر القطاعات الشبابية والثقافية في سعي حكومي متكرر نحو التدجين بأشكال مختلفة.

ويتابع: «بل هي في جوهرها وماهيتها ورؤيتها وتصور مؤسسييها وفي صلب مشروعها وأهدافها وفي سياقها الذي تنمو من خلاله ونشأت في صلبه، مشروع وحركة صهيونية يمينية. أريد أن أوضح حقيقة ذلك والخطورة التي تنطوي عليه، وأن أبينه من خلال طبيعة الجمعية ومؤسسيها وتوجهات مدرائها ومن ثم من خلال اللغة الايديولوجية، والايديولوجيا خلف اللغة التي تعبر عنها في تعريفها لنفسها، تلك التي تلفظها وتلك التي تُغيبها، ونقاش سياق التطور الاقتصادي الاجتماعي والسياسي على ساحة الجماهير العربية الذي تفعل من خلاله هذه المؤسسة وتعول عليه في توسعها ومحاولة هيمنتها على قطاع من جيل الشباب وفي المقابل التطور في داخل معسكر اليمين الحاكم ومحاولة صياغته لمشروع توجه جديد نحو المواطنين العرب وكيف يتمثل ذلك في برنامج ومشروع جمعية عتيدنا الصهيونية اليمينة بالتحديد».

تحت رعاية وزير من حزب الصهيونية الدينية وبتمويل جهات أمريكية

ويقول مصاروة أيضا إنه، كما هو واضح وغير مخفي في تعريفه على موقع الجمعية، أن عميت ديري، أحد المؤسسين والمدير المشارك الى جانب العربية داليا فضيلي، هو مدير عام منظمة «جنود احتياط على الجبهة» التي تضع كهدف أساسي لها، مناهضة حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل وضد جرائم الاحتلال من خلال الدفاع عن جرائم جيش الاحتلال حول العالم وتبييض صورة الاحتلال في الجامعات الغربية والمحافل الدولية. ولديها نشاط خاص أيضا في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل يتمركز وفق إعلان المنظمة على «إعداد مجموعات عربية للاندماج ضمن فرق للدفاع عن دولة إسرائيل أمام حركة مقاطعة إسرائيل وتشجيع الخدمة العسكرية بين الشباب العرب عبر نشر ومشاركة قصصهم».

وبرز ديري مع رفيقه في تأسيس الجمعية عميحاي شيكلي في محاربة منظمة «نكسر الصمت» المكونة من جنود إسرائيليين في جيش الاحتلال يكشفون «انتهاكات» وجرائم الجيش للمجتمع الإسرائيلي، بل والتحريض عليها من كل منبر ومطالبة منعها من الدخول الى المدارس والجامعات ومواجهتها بكل الطرق. كما أن عميحاي شيكلي المؤسس الذي لا يرد اسمه في قائمة الطاقم هو عضو مجلس منظمة «إم ترتسو» اليمينية الفاشية.

أما المؤسس الثالث ايريز ايشيل والذي يرد اسمه في موقع الجمعية على أنه عضو إدارة، والذي تقلّد منصب مدير إدارة المجتمع والشباب في وزارة والتعليم سابقا، كان قد ارتبط اسمه مع شريكيه المذكورين بتأسيس الكلية لتحضير المجندين لجيش الاحتلال «تبور» لافتا الى دور مؤسسي جمعية «هشومير هحداش» التي تعنى بـ«المحافظة على أرض إسرائيل» بواسطة دعم «المزارعين وقوات تطبيق القانون» إلى جانب ربط المواطنين والشباب بـ«أرض إسرائيل» من منطلق «حب الوطن والهوية الصهيونية» ومحاربة ما تسميه «استيلاء المجرمين» ـ العرب طبعا ـ على أراض زراعية إسرائيلية، في داخل الحدود وفي المستوطنات، وكذلك مواجهة ما تطلق عليه «الإرهاب الزراعي» من قبل الفلسطينيين.

توجهات ونشاطات صهيونية

ويتساءل مصاروة تساؤل العارف ماذا تريد هذه التركيبة من خريجي جيش الاحتلال ذوي التوجهات والنشاطات الصهيونية اليمينية الواضحة المرتبطة بحركات فاشية واستيطانية من الشباب العرب؟

ويضيف: «أما بالنسبة للمؤسسين والمدراء العرب للجمعية، فإلى جانب المديرة العامة داليا فضيلي، التي صرحت في مقابلة سابقة لها في عام 2016 مع مجلة «ذا ماركر» أنها تسعى الى بناء جيل عربي «بوست نكبة» أي جيل ما بعد النكبة، لا بمعنى نفض غبار النكبة ونفسية الهزيمة والخوف والانتقال الى المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية وتحدي منطقها وبنيتها التي صنعت النكبة وصنعتها وكونتها النكبة بالمقابل في بنية مرسخة في صلب تكون المؤسسة الصهيونية الحاكمة في الدولة وتكوّن بنيتها التشريعية والقانونية المؤسساتية والايدلوجية في التعامل مع بقاء ووجود العرب في إسرائيل على أنهم الخطأ الأكبر المتمثل في أنه لم يكتمل تهجيرهم خلال النكبة، بل، كما يتوضح ايضا من خلال نشاطها في جمعية «عتيدنا» تريد «بوست نكبة» بمعنى نسيان النكبة كحدث مؤسس جامع يربط العرب الفلسطينيين في إسرائيل في مأساة مشتركة مع الشعب الفلسطيني، وبمعنى هدم الجدران السيكولوجية الجمعية الفاصلة بين العرب في إسرائيل وبين «الاندماج» في الدولة التي ترفض هي ذاتها في بنيتها المؤسسة «اندماجهم» إلا بمعنى استسلامهم وخضوعهم وخنوعهم وتدجينهم وتقبلهم للفتات التي ترميها عليهم، دون حتى منحهم إمكانية أي شكل من أشكال المواطنة المتساوية.

كذلك يشير لمن يشغل منصب أمين عام شبيبة «عتيدنا» محمد أبو الهيجا خريج الشبيبة العاملة والمتعلمة والناشط في ترويج الخدمة المدنية في المجتمع العربي، وعضو طاقم الإدارة الآخر هو طوني نصر مؤسس ومدير القسم العربي في حركة الشبيبة العاملة والمتعلمة منذ 1983 في المجتمع العربي وله تاريخ في «تطوير نشاطات تطوعية لشباب عرب في إطار الخدمة المدنية» كما يذكر موقع الجمعية.

وعضو ثالث في الجمعية هو المحامي أيمن أبو ريا من سخنين الذي روج سابقا لضرورة دخول الأحزاب العربية الى ائتلاف حكومي حتى مع اليمين، ولا يخفي طموحاته السياسية في تأسيس حزب جديد يترشح للكنيست لتطبيق هذا التوجه ربما، ويهاجم القيادات العربية التي تحمل الى جانب الهم اليومي للجماهير العربية هموم شعبها الفلسطيني وقضيته الوطنية على أنهم «قراصنة النكبة» ينشغلون عن القضايا اليومية للمجتمع العربي باسم الـ»شعارات البراقة» في ترويج لفرية اليمين ضد القيادات العربية ويروج للتطبيع مع الإمارات ويرحب به، وهو مهاجم مزمن لما يسميه «اليسار الإسرائيلي» لا من منطلقات وطنية، بل كما يتضح للترويج للتحالف مع اليمين الإسرائيلي الفاشي والاستيطاني كما يفعل الآن في جمعية «عتيدنا» مع «جنود احتياط على الجبهة».

وينوه تحقيق الاتحاد الى أنه في تعريفها الرسمي لنفسها تقول الجمعية أن هدفها الأساسي «هو دمج العرب في المجتمع الإسرائيلي» وهذا الدمج الذي لم يحصل الى الآن لا بسبب «شح المخططات والتوجهات لتحقيق هذا الهدف» بل بسبب عدم وجود حركة تتوجه بـ«شجاعة» الى المجتمع الإسرائيلي، وأن مؤسسي الجمعية من العرب مواطني إسرائيل يعتقدون أن هذا الاندماج يبدأ فقط في اللحظة «التي يرى فيها الجمهور العربي في إسرائيل نفسه كشريك متساوي الحقوق في دولية يهودية ـ ديمقراطية» فحتى اللحظة المشكلة ليست في الدولة التي تقصي مواطنيها العرب في تعريفها وتشريعها وممارستها بل في ذلك الجمهور الذي لم يبادر هو لأن يرى نفسه شريكا متساويا.

وكيف بالضبط تتحقق هذه المبادرة من قبل العرب؟ بأن «نقبل ونعزز مواطنتنا في إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية» وأن «هذا التقبل كفيل بأن يخفض جدران العداء والخوف لدى المجتمع اليهودي تجاهنا ويشق الطريق نحو شراكة حقيقية». إذن العائق الوحيد الذي منعنا من أن نكون «متساوين» في الدولة هو عدم تقبلنا واعترافنا وتسليمنا بإسرائيل كـ»دولة يهودية ـ ديمقراطية» بمنطق مقلوب يقول إنه فقط بتسليمنا المطلق بتعريف للدولة يقصينا في جوهره من المواطنة، قائم على دونيتنا وعلى العلوية الاثنية اليهودية في استسلام لمنطق ومشروع وأهداف قانون القومية العنصري، فقط بذلك يمكننا أن نحقق «المساواة» و«الشراكة» وهي وفق هذا المنطق قبول مساواة سقفها المواطنة لا المنقوصة فقط بل المسلوبة والمحاصرة والمهددة والمفرغة من مضمونها السياسي.

وحسب تحقيق «الاتحاد» فإن «الشركاء» اليهود في هذا المشروع، وهم المؤسسون والقادة وواضعو الأجندات الحقيقون للحركة، فيعبرون باسمهم وبصفتهم ينتمون الى «المعسكر القومي الصهيوني» كما كتب في موقع الجمعية بالحرف، أي معسكر اليمين الفاشي والاستيطاني من الليكود والبيت اليهودي والصهيونية الدينية ومجرمي الاستيطان، عن «ترحيبهم ودعمهم لهذه المبادرة الشجاعة» من وكلائهم العرب، بالاستسلام لمنطق علويتهم الاثنية اليهودية بالطبع.

الشركاء اليهود

ويعترفون «نحن ندرك حقيقة أن هناك عددا غير قليل في المعسكر القومي الصهيوني يرفضون رؤية العرب في إسرائيل كمواطنين متساوين، لذلك تعهدنا بإيجاد طريق في المعسكر القومي الصهيوني والعمل من أجل الشراكة والاندماج».

ويخلص مصاروة للقول إن خطر جمعية «عتيدنا» ومثيلاتها التي قد تتكاثر في الفترة المقبلة وربما تجد لها ظهيرا في حزب أو تيار سياسي جديد هو خطر حقيقي وداهم، في ظل الظروف الاقتصادية الاجتماعية والتطورات الإقليمية وعلى مستوى القضية الفلسطينية وأثرها على ساحة الجماهير العربية فقد تجد لها أرضية خصبة بين الشباب العرب، ويبدو أنها توفر لذلك كمية مهولة من التمويل.