شبكة قطارات بريطانيا تواجه مزيدا من الاضطرابات

لندن: تتعرض شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمزيد من الاضطرابات، حيث يحتفل عمال السكك الحديدية بنهاية العطلات الصيفية بتنظيم إضراب آخر.

وأضرب سائقو القطارات، الذين تمثلهم نقابة “أسليف” عن العمل، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إلغاء 16 شركة للسكك الحديدية خدماتها، بمختلف أنحاء البلاد، في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور، حسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء اليوم الجمعة.

وتشمل المسارات المتضررة الخدمات إلى وسط لندن، مثل “سي.2.سي وساوثرن إستيرن وساوثرن بالإضافة إلى خط “جاتويك اكسبرس” المؤدي إلى المطار جنوب العاصمة.

وذكرت شركة “فريسبيس” التي تراقب بيانات أماكن العمل أن من المتوقع أن تكون 7% فقط من المكاتب في وسط لندن، مشغولة، حيث يختار المزيد من الموظفين العمل من المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.آيه.ميديا” اليوم أن الكثير من الشركات التي تسير قطارات قلصت الجداول الزمنية، حيث تبدأ في وقت متأخر وتنتهي في وقت مبكر عن المعتاد.

وحدثت معظم الاضطرابات في إنكلترا ولم تتأثر شركة “تراسبورت فور ويلز آند سكوتريل” بسبب النزاع.

وبدأ النزاع منذ أكثر من عام، ومازال في طريق مسدود، وليس هناك أي محادثات مقررة ولا مؤشر على حدوث انفراجة.

(د ب أ)