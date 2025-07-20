شبهتها بالنازية.. ألبانيز: إسرائيل تتعمد تجويع وقتل أهالي غزة 

جنيف: شبهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، تعّمد إسرائيل تجويع مليوني إنسان وقتل الأطفال بقطاع غزة بالجرائم النازية.
جاء ذلك في معرض تعليق ألبانيز على مقتل فلسطيني معاق جوعا بغزة.
وتابعت: “جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم، وهي كذلك، وأن جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى”.
وأردف: “أما اليوم، فهناك دولة (إسرائيل) تُجوّع الملايين وتُطلق النار على الأطفال من أجل المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء، وهذه هي هاوية الوحشية الجديدة”.
وتساءلت المقررة الأممية: “كيف سننجو من هذا؟”.
وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني معاق يدعى “محمد السوافيري” إثر تدهور حالته جراء التجويع الإسرائيلي.
وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تلغرام: “المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية”.
وأوضحت أن ذلك يعد “مجزرة صامتة” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.
ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
(وكالات)
صمت العرب ، صمت القبور، الآن ما على إسرائيل إلا أن تستغل الفرصة المواتية الآن لتهحير الفلسطينيين وافراغ فلسطين بالكامل من العرب إلى درجة الصفر، وأنا متأكد مائة بالمائة أنها لن تجد أية مقاومة من طرف الأنظمة العربية التي ستحافظ على التطبيع وتتشبت به الى اقصى حد مهما كانت الظروف، بل حتى الإدانة بأشد العبارات سوف أن تكون
إمرأة بمائة حاكم خانع متواطئ يحرض على سفك دماء الفلسطينين لا لسبب إلا كونهم يرفضون إحتلال أرضهم و تدنيس مقدساتهم
هذه المرأة الجريئة في الحق كلماتها ستبقى خالدة للتاريخ و للإنسانية التي فقدت ظميرها وهي تشاهد الإبادة البشعة التي يرتكبها الصهاينة و الجرائم الشنيعة من قصف المستشفيات و الطواقم الطبية و خيم النازحين و المساكن و دور العبادة و دور الانروا و مراكز توزيع الغذاء و كل من يتحرك في الطريق
كلها جرائم حرب مقززة تقتضي المحاسبة امام المحاكم الدولية ولا تستثني كل من تواطأ .
اماالشعب العربي فلن ينسى أو يتهاون أو يتسامح حتى يقتص من جميع أعدائه و يسحقهم سحقا
امريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا مسؤولة بصورة مباشرة عن كافة الجرائم النازية التي ترتكبها اسرائيل