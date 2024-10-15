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شبيبة الساورة الجزائري يتهم رئيس رابطة دوري المحترفين بـ”تصفية الحسابات والانتقام”

15 - أكتوبر - 2024

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الجزائر: اتهم نادي شبيبة الساورة الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس رابطة دوري المحترفين أمين مسلوق، بـ”تصفية حساباته الشخصية مع الفريق والانتقام منه” عبر لجنة الانضباط.

كانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين قررت أمس الإثنين، إيقاف كل من مراد بلخضر، وعبد الوهاب حسيني، وهما المدير العام والمنسق الإعلامي لشبيبة الساورة على التوالي، لعام كامل مع تغريم كل واحد منهما 1500 دولار، لإخلالهما بواجب التحفظ، والمس بشرف وكرامة واعتبار الهيئات الرياضية.

وذكر شبيبة الساورة في بيان له، أن لجنة الانضباط تقوم بتصفية حسابات رئيسها (أمين مسلوق) الشخصية مع إدارة شبيبة الساورة التي دافعت عن حق الفريق جراء الأخطاء التحكيمية.

وأدانت إدارة شبيبة الساورة بشدة ما سمته “الطريقة المسيئة التي انتقم بها رئيس رابطة الدوري ولجنة الانضباط”، ملمّحة للاستئناف في قرار العقوبة على مستوى لجنة الطعون للاتحاد الجزائري للعبة.

يذكر أن نفس العقوبة سلطت على يزيد غريري، المنسق الإعلامي لنادي اتحاد بسكرة.

(د ب أ)

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