شبيغل: بعد القبض على “شبكة حماس” في ألمانيا.. هل تغيرت الإستراتيجية؟

برلين- “القدس العربي”: نشرت مجلة شبيغل الألمانية على موقعها الإلكتروني السؤال التالي: “حتى الآن، كانت ألمانيا تُعتبر ملاذاً آمناً لحماس حيث يستطيع المؤيدون جمع الأموال وبناء الشبكات هنا. والآن تم القبض على المقاتلين المشتبه بهم. هل يعني هذا تغييراً في الإستراتيجية؟”.

يأتي ذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على أربعة أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة حماس، ثلاثة في برلين وآخر فى روتردام بهولندا. وجرت الاعتقالات بالتعاون مع السلطات الهولندية. ووفقا لبيان، فإن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في برلين هم: مصري وهولندي ورجل مولود في لبنان اعتقلته الشرطة في روتردام بشكل مؤقت.

ويقول الادعاء الألماني إن القضية تتعلق بحيازة هؤلاء الأشخاص أسلحة استعدادا لشن هجمات محتملة على المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وفقا لمكتب الادعاء، تلقى المشتبه بهم تعليمات من قيادة حركة حماس في لبنان. وكان من المقرر نقل الأسلحة إلى برلين والاحتفاظ بها استعدادا لشن هجمات محتملة على مؤسسات يهودية فى أوروبا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر قام الأشخاص الثلاثة المقيمون في برلين بعدة رحلات لجمع الأسلحة، وثارت مزاعم حول تلقيهم الدعم من الرجل الذي تم اعتقاله في روتردام.

بحسب تحقيقات المجلة الألمانية، فإن الرجال الذين ألقي القبض عليهم عبد الحميد آل أ، محمد ب، وإبراهيم الر. كانوا تحت أنظار السلطات الأمنية منذ فترة طويلة. وتحديدا منذ الصيف، وبالتالي قبل وقت طويل من هجوم حماس على إسرائيل. واتخذ المحققون في برلين إجراءات يوم الخميس وألقوا القبض على الثلاثي. ومن الواضح أن هؤلاء كان من المفترض أن يحصلوا على الأسلحة من مستودع تحت الأرض، وأن يبقوا على أهبة الاستعداد لشن هجمات. وتمثل هذه الخطة التي من المفترض أن يتم إحباطها تغييراً محتملاً في الإستراتيجية.

وتوضح المجلة “بالنسبة لحركة حماس، كان يُنظر إلى ألمانيا قبل كل شيء على أنها ملاذ، وأيضًا كدولة لجمع الأموال للإرهاب ضد إسرائيل. التخطيط للهجوم؟ في السنوات الأخيرة لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك. والآن ربما ينبغي للجمهورية الاتحادية أن تصبح ساحة للعمل، ونقطة انطلاق يمكن من خلالها مهاجمة اليهود في وسط أوروبا”.

وتتابع “لكن كان من الواضح دائمًا أن شبكة التنظيم تمتد إلى ألمانيا. وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن المواطن البريطاني ماجد الزير (61 عاما) يلعب دورا مركزيا، وتعتبر وزارة الداخلية الاتحادية أنه “الشخص المسؤول السري عن حماس في ألمانيا”. ويقال إنه يحافظ على اتصالاته مع دوائر قيادة الجماعة الفلسطينية. ومن الواضح أن مجال عمله لا ينحصر بألمانيا فحسب. ووفقا للملفات الرسمية، يقال إن مسؤول الاتصال المشتبه به لحماس يقوم بتنظيم المؤيدين في جميع أنحاء أوروبا. وفي عام 2014 انتقل من لندن إلى برلين. وتظهر صور الزير مع زعيم حماس إسماعيل هنية.

ويقال إن الزير صور على فيسبوك الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على أنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس. قبل سنوات، في حفل التأسيس غير الرسمي لجمعية داعمة لحماس، بحسب وثائق رسمية داخلية، قال إن “برلين تتحمل عبئا كبيرا في النضال من أجل فلسطين”، تضيف المجلة.

وتقول المجلة إنه منذ فترة طويلة لم يكن أحد يهتم برجل حماس المزعوم في ألمانيا، وأتباع التنظيم الذي ظل على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي منذ عام 2001. ثم جائت أحداث السابع من أكتوبر وتحت ضغط الأحداث، أعلنت ألمانيا ما يسمى بحظر أنشطة حماس في البلاد؛ وكان على وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن تصوغ هذا الحظر على عجل. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تلى ذلك حملات مداهمة لـ”كارهي إسرائيل”. وقام حوالي 500 ضابط شرطة بتفتيش أكثر من 20 مبنى في خمس ولايات اتحادية. كان الضباط أيضًا عند عتبة منزل ماجد الزير في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بحثًا عن أدلة.

ويظهر بحث أجرته شبيغل أن شبكة حقيقية من المنظمات الداعمة لحماس قد ظهرت في ألمانيا. ولا يؤثر هذا على برلين فحسب، بل يؤثر أيضًا على المدن الصغيرة والمناطق الريفية، على سبيل المثال في ساورلاند أو إمسلاند أو براندنبورغ.

وبحسب المجلة الألمانية، تمارس الجمعيات التابعة لحماس تأثيرًا “منسقًا ومنهجيًا” على المؤيدين في أوروبا، وفقًا لأمر حظر حماس الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية، والذي اطلعت عليه شبيغل: “هنا، يتم التركيز بشكل خاص على ألمانيا بسبب الشتات الفلسطيني الكبير فيها. هناك محاولات لإخفاء القرب والانتماء المتعمد لحركة حماس، ولكن في الوقت نفسه هناك علاقات شخصية وثيقة”.

ووفقا لمكتب حماية الدستور، فإن التهديد الإرهابي في ألمانيا بات أعلى مما كان عليه لفترة طويلة ومع ذلك، فإن الوثيقة المكونة من 77 صفحة الصادرة عن وزارة الداخلية تسهل على السلطات الملاحقة القضائية. على سبيل المثال، أصبح شعار “من النهر إلى البحر”، الذي ينكر حق إسرائيل في الوجود والذي تم ترديده في المظاهرات، جريمة جنائية. يمكن لضباط الشرطة الآن اتخاذ إجراءات أفضل ضد بعض رموز حماس في المظاهرات. ومن غير الواضح حجم المعلومات الجديدة التي حصلت عليها السلطات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وحذر رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، توماس هالدينوانغ، مؤخرا بشكل قاطع من أن التهديد الإرهابي “أعلى مما كان عليه لفترة طويلة”. ويبدو أن الاعتقالات الأخيرة تثبت صحة كلامه.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، فإن أحد الرجال، عبد الحميد آل أ، كان مشغولا بتحديد موقع مستودع أسلحة تابع لحماس تحت الأرض منذ الربيع على أقصى تقدير. وتقدر الاستخبارات الألمانية المحلية عدد عملاء حركة حماس المقيمين في البلاد بـ 450 واقتصرت أنشطتهم حتى الآن على نشر الدعاية وجمع التبرعات. وتم حظر مؤسستين مقربتين من حماس في 2002 و2005 لمحاولة منع هذه الأنشطة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد قالت لوسائل إعلام ألمانية إن إلقاء القبض على المشتبه بهم أظهر “أن سلطاتنا الأمنية يقظة لأقصى درجة وتتصرف بتوافق.. إننا نضع المشهد الإسلاموي نصب أعيننا”.