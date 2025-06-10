شجار على الهواء بين صحافية فرنسية ومتظاهر خلال تجمع من أجل سفينة “مادلين”- (فيديو)

مظاهرة للاحتجاج على استيلاء إسرائيل على مادلين في ساحة الجمهورية في باريس، 9 يونيو 2025. رويترز

باريس- “القدس العربي”: خلال تجمع احتجاجي ضد “قرصنة” إسرائيل للسفينة “مادلين”، التي على متنها 12 ناشطًا وناشطة، بينهم السويدية غريتا تونبرغ وستة فرنسيين، في مهمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، تعرضت صحافية في قناة “فرانس إنفو” للاعتداء أثناء تغطيتها المباشرة من ساحة الجمهورية، حيث كانت تُقام مظاهرة دعم لأعضاء طاقم “أسطول الحرية”.

وبينما كانت وسط الحشود تنقل مباشرة فعاليات المظاهرة، قاطعها رجل وأهانها بوصفها بـ”الفاشية”. وقد دانت إدارة “فرانس إنفو”، التي تعمل بها الصحافية، الحادث وقررت “سحب الفريق من الميدان”.

#FranceInfo en direct #FlotilleDeLaLiberté journaliste France info vs manifestant LFI Rassemblement place de la république pour Rima Hassan #PlacedelaRepublique pic.twitter.com/n4xlSRFIIA — Aserty (@Aserty5838561) June 9, 2025

هتف المتظاهر، الذي ظهر بوضوح في كاميرا القناة الإخبارية، قائلاً: “فرانس إنفو تنشر الأكاذيب”. وعندما واصل مضايقتها، حاولت الصحافية إبعاده، إلا أنه جذبها بعنف من ذراعها، ما منعها من إكمال عملها وقطع بثها. وقد سُمع صوتها خارج الكادر وهي تصرخ: “لكن هل هذا معقول؟!”. وقالت مقدمة الأخبار في الاستوديو بعد ذلك: “انتبهي لنفسك”، ووصفت المشهد بأنه “صورة مقلقة بعض الشيء”.

الصحافية في حالة “صدمة”

ويطرح هذا الحادث مسألة تعميم نشر عناصر أمنية لمرافقة الصحافيين خلال أداء مهامهم.

أما رينو برنار، ممثل نقابة “فورس أوفريير” في تلفزيون فرنسا، فقد اعتبر أن هذا الحادث يكشف عن “حالة من الهستيريا في النقاش العام حول مواضيع مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والدين، والعلمانية، أو الضرائب. وهذه الحالة يغذيها الإعلام الإخباري المستمر”.

وأضاف رئيس التحرير السابق في “فرانس إنفو”: “بعد أشهر من الاتهامات بأن الإعلام العمومي يعج بالناشطين اليساريين، فهذه أول مرة يتم وصفنا بالفاشيين”.

وكانت حركة “فرنسا الأبية” قد دعت إلى تجمع في باريس، يوم الإثنين، دعمًا للنائبة الأوروبية عن الحركة، ريما حسن، ولـ11 عضوًا آخرين من “أسطول الحرية”، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي في الليل.

وكان هذا القارب الإنساني قد انطلق من إيطاليا في الأول من يونيو، بهدف “كسر الحصار الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة.