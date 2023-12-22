شحنات الطماطم إلى إسرائيل تكشف عن فضيحة داخل حزب السعادة الإسلامي التركي- (تدوينة وصور)

أنقرة: واجه حزب السعادة الإسلامي في تركيا، المعروف، ضربة قوية بعد اضطراره إلى إقالة نورباكي شاهين، رئيس فرع الحزب في أردملي، بمدينة مرسين.

وذكر موقع “تركيا الآن” اليوم الجمعة أن هذه الإقالة جاءت على خلفية فضيحة كبيرة تمثلت في ظهور مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام شاهين بإرسال شحنات تجارية من الطماطم إلى إسرائيل.

” فضيحه صادمه في تركيا تهز حزب السعاده الإسلامي المقرب من إيران”

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حزب السعاده الإسلامي في تركيا يضطر بإقالة رئيس فرع الحزب في أردملي بمارسين Nurbaki şahin

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وذلك بعد فضيحة ظهور فيديوهات على مواقع التواصل تظهر إرساله لشحنات تجاريه من الطماطم إلى إسرائيل

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” يذكر أن الحزب… pic.twitter.com/oYBsmtDiOs — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) December 21, 2023

وكالة الأنباء الألمانية:

شحنات الطماطم إلى إسرائيل تكشف عن فضيحة داخل حزب السعادة الإسلامي التركي **واجه حزب السعادة الإسلامي في تركيا، المعروف، ضربة قوية بعد اضطراره إلى إقالة نورباكي شاهين، رئيس فرع الحزب في أردملي، بمدينة مرسين. **هذه الإقالة جاءت على خلفية فضيحة كبيرة تمثلت… pic.twitter.com/tGI1Zby4Oi — عبد العزيز الخميس (@alkhames) December 22, 2023

وأشار الموقع التركي إلى أنه هذه الفضيحة تكتسب أهمية خاصة في ظل موقف الحزب السابق، الذي طالب في البرلمان التركي بإيقاف كل أشكال التجارة مع إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن نوع الشحنات المتبادلة. هذا الموقف كان قد قوبل بالرفض من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،وحزب الحركة القومية، بحسب موقع تركيا الآن.

(د ب ا)