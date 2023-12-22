سياسة | دولي | تركيا

شحنات الطماطم إلى إسرائيل تكشف عن فضيحة داخل حزب السعادة الإسلامي التركي- (تدوينة وصور)

22 - ديسمبر - 2023

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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أنقرة: واجه حزب السعادة الإسلامي في تركيا، المعروف، ضربة قوية بعد اضطراره إلى إقالة نورباكي شاهين، رئيس فرع الحزب في أردملي، بمدينة مرسين.

وذكر موقع “تركيا الآن” اليوم الجمعة أن هذه الإقالة جاءت على خلفية فضيحة كبيرة تمثلت في ظهور مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام شاهين بإرسال شحنات تجارية من الطماطم إلى إسرائيل.

وأشار الموقع التركي إلى أنه هذه الفضيحة تكتسب أهمية خاصة في ظل موقف الحزب السابق، الذي طالب في البرلمان التركي بإيقاف كل أشكال التجارة مع إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن نوع الشحنات المتبادلة. هذا الموقف كان قد قوبل بالرفض من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،وحزب الحركة القومية، بحسب موقع تركيا الآن.

(د ب ا)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:35 م

    يا للمهزلة 🇵🇸😫✌️🔥🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول ابو تاج الحكمة الأول وارث الوديعة المقدسة:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 6:39 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما بين اردوغان الظاهري والداخلي بون شاسع حيث اردوغان الظاهري يعتمد أسلوب الانتقاد اللفظي لاسرائيل بينما يسمح اردوغان الداخلي بكل انواع التجاره بين تركيا واسرائيل فلماذا العتب على موظف صغير يريد تقليد رئيس دولته المصاب بانفصام الشخصيه الحاد و الحمد لله رب العالمين

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  3. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 7:01 م

    عرفتا منذ الاسبوع الاول من حرب الابادة علي غزة ان الجعجعة كثيرة و ان الطحين لا يملأ أكف نملة .

    رد

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