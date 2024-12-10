شحنة أولى من صفقة كبيرة لشراء القمح من روسيا تبحر متجهة إلى مصر

موسكو – رويترز: قال مصدر مصري مُطَّلِع إن شحنة أولى من القمح الروسي تبلغ 66 ألف طن من أصل 430 ألفاً تعاقدت عليها مصر في سبتمبر/أيلول غادرت ميناء نوفوروسيسك أمس الثلاثاء بعد تأخير لأكثر من شهر، مؤكداً بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أوردتها رويترز في وقت سابق.

وذكرت وزارة التموين المصرية في سبتمبر/أيلول أن «الهيئة العامة للسلع التموينية» الحكومية أبرمت عقداً لاستيراد 430 ألف طن من القمح الروسي، للشحن في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يُكشف عن تفاصيل المُوَرِّد وشروط الدفع. وتأجلت مواعيد الشحن مرتين، أولا إلى نوفمبر/تشرين الثاني ثم إلى ديسمبر/كانون الأول.

ولم تعلق السلطات الروسية بشكل رسمي على الصفقة لكن اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب «روسغراين» الذي يعكس توجهات الحكومة في سياسات التصدير، أشار إلى أن الصفقة ربما تضمنت وسيطاً غير معروف.

ومنذ ذلك الحين، ضيقت روسيا الخناق على وسطاء أجانب في تجارتها الدولية للقمح عبر فرض قيود غير رسمية تهدف إلى رفع أسعار قمحها في كل من المناقصات الدولية والمشتريات المباشرة.

وغادرت سفينة «وادي الملوك» المصرية حاملة القمح الروسي بعد قرار الحكومة المصرية بتعيين «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» مستورداً رئيسياً للسلع الإستراتيجية، ليحل محل «الهيئة العامة للسلع التموينية».

و»»جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمثابة ذراع التطوير للقوات المسلحة المصرية.

وأكدت «روسغراين» أن وزارة الزراعة تلقت خطاباً رسمياً بشأن هذا القرار وقالت إنها ستعمل مع جهاز مستقبل مصر.

وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أنها أصدرت جميع شهادات الصحة النباتية اللازمة لشحنة القمح.

ومن المقرر أن تصل ناقلة «وادي الملوك» إلى ميناء الدخيلة المصري قبل نهاية العام.