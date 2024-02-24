شح المدربين وصراع على المواهب؟

برزت في الاسابيع الأخيرة ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم، وتحديداً في عالم المدربين، مع اعلان 3 من أكبر الاندية الاوروبية رحيل مدربيهم في نهاية الموسم.

عادة عندما يتم مثل هكذا اعلان في منتصف الموسم، فانه يكون مؤشراً الى أمرين، اما تشبع المدرب والنادي من هذه العلاقة بعد مرور سنوات طويلة، أو لأن خللاً ما حصل في العلاقة والامور لا تسير على ما يرام، لكن النادي لا يقوى على اقالة المدرب، اما لسمعته الجيدة رغم الاخفاق، أو لأن التعويض يكون أكبر مما يمكن ان تتحمله خزينة النادي، أو للسبب الاكثر شيوعاً وهو عدم توافر البديل في الوقت الراهن، خصوصا ونحن في زمن تشح فيه المواهب التدريبية.

في الحالة الأولى، وهي حالة التشبع، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب أن هذا الموسم سيكون الاخير له مع ليفربول بعد 9 مواسم ناجحة جداً، رغم أن الألقاب والكؤوس لا تعكس هذا الامر، كون الفريق لم يحرز مع كلوب سوى 6 ألقاب، لكن التحول الكبير الذي ساهم في صنعه المدرب الألماني، بتحويله الفريق والنادي والمدينة، بل والدوري الانكليزي، من قوة بارزة الى الأقوى عالميا، كان واضحاً وجلياً طيلة السنوات الماضية، ولولا وجود مدرب «عبقري» منافساً له، وهو الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لتحدثنا عن ضعفي عدد الألقاب على الاقل التي كان ممكن أن يحرزها ليفربول خلال السنوات التسع الماضية، علماً انه قد يضيف لقباً سابعاً اليوم في حال نجح في الفوز على تشلسي في نهائي كأس المحترفين. لكن كلوب مدرب ذكي، وهو يعلم انه اختار الوقت المناسب للاعلان عن رحيله، فهو لم ينتظر نهاية الموسم للافصاح عن رغبته بل فعلها في منتصف الموسم، لأنه يعلم ان الفريق في حالة انتقالية، وان امكانية مناطحة السيتي حتى النهاية في صراع الدوري ستكون أصعب من أي وقت مضى، وأيضا فريقه غير مشارك في مسابقة دوري الأبطال، وهناك امكانية لخسارة أفضل لاعبيه مجدداً بحتمية رحيل محمد صلاح وربما فان دايك، بعد رحيل الركائز هندرسون وماني وفيرمينو وفابينيو، ولهذا سيكون وداعاً مثاليا لو نجح الفريق، وهو الوحيد الذي يصارع على أربعة ألقاب هذا الموسم، بالفوز بلقب أو أكثر، خصوصا ان لاعبيه حصلوا على حافز اضافي بمعرفة ان مدربهم المحبوب سيرحل. وطبعاً فكرة الاعلان المبكر سيتيح للنادي الوفرة من الوقت لايجاد البديل، وربما فتح قنوات اتصالات وربما مفاوضات مع المرشحين المحتملين، من دون خشية اغضاب المدرب أو اثارة ريبة المشجعين، علماً أن أبرز المرشحين الذين قد يفاوضهم ليفربول، هو نجم الفريق السابق ومدرب بايرن ليفركوزن المتألق حالياً تشابي ألونسو.

وألونسو أيضا هو أبرز الأسماء المرشحة لتدريب بايرن ميونيخ، بعد اعلان توماس توخيل عن رحيله أيضاً في نهاية الموسم للبحث عن «مسار رياضي جديد» تحت قيادة مدرب جديد، بعدما دخل الفريق في أزمة فنية غير مسبوقة منذ أعوام، حيث تعرّض لثلاث هزائم متتالية، بينها امام لاتسيو 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأخرى أمام ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 3-0، قبل ان تتعمق جروحه بخسارة مؤلمة امام بوخوم 2-3 في نهاية الاسبوع الماضي، ليصبح متخلفا عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري. وأيضا تأتي فكرة الاعلان المبكر في محاولة لمنح اللاعبين بعض الثقة من جهة انقاذ ما يمكن انقاذه خصوصاً في بطولة دوري الأبطال.

وبالتأكيد ألونسو، الذي يعيش فريقه ليفركوزن موسما تاريخيا حيث لم يخسر في 32 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، معادلا الرقم الذي حققه البايرن نفسه مع هانزي فليك في موسمي 2019-2020 و2020-2021، هو من بين 8 أسماء مرشحة بقوة لخلافة توخيل، بينها كلوب نفسه، رغم اعلانه أنه سيخلد الى الراحة بعد رحيله عن ليفربول.

تشافي هيرنانديز أيضاً، أعلن في منتصف الموسم عن رحيله عن برشلونة، بعدما أخفق في اعادة النادي الكتالوني الى واجهة الصراعات، رغم فوزه بالدوري الاسباني الموسم الماضي، لكن الفريق لا يقدم عروضا مشجعة، ونتائجه مهتزة، عدا عن مشاكله الادارية التي لا تساعد أي مدرب على بناء فريق مستقر وقوي في ظل مطالبات دائمة بتقليص فاتورة الرواتب المرتفعة، ما يعني عدم القدرة على ضم النجوم، بل حتمية بيع أحد النجوم، رغم نجاح تشافي وشجاعته في اعطاء الفرصة للواعدين أمثال بيدر وغافي والامين جمال، رغم انه أيضا يتحمل مسؤولية اختيارات خاطئة، كضم رافينيا.

الصيف المقبل سيكون ملتهباً، على غير العادة، في سوق المدربين، بدل اللاعبين، خصوصاً مع شح الاسماء الصاعدة الواعدة من المدربين الموهوبين، وطي صفحة جيل موهوب من المدربين الذي أصبحوا مخضرمين، على غرار مورينيو وكونتي، الذين أصبحوا مكلفين وبعقليات الخطط القديمة، وقلة هم المدربون أصحاب العقليات العصرية، ولهذا سنرى صراعا شرسا على ضم نجوم عالم التدريب الحالي أمثال ألونسو ودي زيربي وتياغو موتا.