شح المعلومات في العراق!

لا يحترم العراق «الجديد» كما «القديم» تماما، حق/ حرية الحصول على المعلومات، رغم أن حرية المعلومات حق أساسي وهي المحك لجميع الحريات الأخرى في النظام الديمقراطي. وتتعامل مؤسسات الدولة وموظفوها مع المعلومات بوصفها «أسرارا» خطيرة لا يجوز البوح بها للعامة! فمنذ عام 2010 فشل مجلس النواب العراقي في تشريع مشروع القانون المزمن المتعلق بـ «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» وهو المشروع الذي يتضمن مادة تتعلق بالمعلومات، مع أن مشروع القانون هذا يبدو حريصا على تقييد المعلومات وحجبها وليس حريصا على حق أو حرية الوصول إلى المعلومات!

فمشروع القانون لا يتضمن أي إلزام للجهات الرسمية بنشر المعلومات طوعيا، أو إلزامها بتقديمها عند طلبها! كما أن القانون يعطي لجهة محددة، هي المفوضية العليا لحقوق الإنسان (والتي هي في الأصل مجرد ممثلية للأحزاب، وتابعة للسلطة التنفيذية بموجب قرار المحكمة الاتحادية) سلطة مطلقة في تقرير إذا ما كانت المعلومات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها «إذا كان طلبه موافقا للقانون» أو تقرير حجب تلك المعلومات! وفي حال يمكن الاطلاع على هذه المعلومات، لا تملك المفوضية سوى «الطلب من الجهة المعنية» تقديمها، دون الإشارة إلى الإجراءات اللازمة فيما إذا رفضت الجهة المعنية ذلك الطلب!

والسلوك المتعلق بحجب المعلومات وتقييدها يحكم مؤسسات الدولة كافة، وينعكس ذلك بشكل كبير على المواقع الإلكترونية لتلك المؤسسات، التي لا يمكن مطلقا الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

فإذا راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، مثالا، سنجد أن المعلومات المتعلقة بالواردات ستنتهي عند سنة 2022، ولا يوجد أي تحديث يتعلق بعام 2023 مع أن أول شهر من السنة الجديدة قد انتهى!

وسنجد مؤشرات الاستقرار النقدي والمالي يقف بعضها عند الربع الثاني من العام 2023 دون تحديث للربعين الأخيرين، وبالتالي للمعدل السنوي لتلك المؤشرات!

اما بالنسبة لمعدلات التضخم الشهري (العام والأساس) فهي تنتهي عند أيلول2023 ولم تُحدث المعلومات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة!

أما مراجعة موقع الجهاز المركزي للإحصاء، فهي تكشف عن إرادة حقيقية لتغييب المعلومات الخاصة بعام 2023 حتى اللحظة! فآخر تقرير منشور عن «التقديرات الأولية الفصلية والإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022) وليس عن الأرقام الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022! وقراءة هذا التقرير تكشف مفارقة حقيقية؛ فالجهاز المركزي للإحصاء يشير إلى أنه سيعتمد على «البيانات المتاحة لفصول سنة 2022) وأنه قد تم «تقدير» الناتج المحلي» للأنشطة المتعلقة بالزراعة والنفط الخام والتعدين والصناعة التحويلية، والكهرباء، والماء، والبناء، والتشييد، والتجارة، والفنادق، وملكية الدور السكنية، والحكومة العامة، والخدمات الشخصية، وأنه تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي لنشاطي البنوك، والتأمين والنقل، والاتصالات، بالاعتماد على الأهمية النسبية للنشاط سنة 2020 (لأقرب سنة فعلية)!

لا يحترم العراق «الجديد» كما «القديم» تماما، حق/ حرية الحصول على المعلومات، رغم أن حرية المعلومات حق أساسي وهي المحك لجميع الحريات الأخرى في النظام الديمقراطي

ووفقا لهذا التقديرات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 264.2 مليار دولار، بعد أن كان 207.07 مليار دولار عام 2021. وبمراجعة الأرقام المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، سنجدها تتحدث عن 264.18 مليار دولار، وهذا يعني أنها اعتمدت على التقديرات العراقية وليس على الأرقام الحقيقية!

كما سنكتشف أن آخر تقديرات فعلية، وليست أولية، للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي كانت عام 2020! وأن آخر تقرير حول «الحسابات الاقتصادية الموحدة للدولة» كانت لسنتي 2019 ـ 2020! والطريف هنا أننا نقرأ في مقدمة هذا التقرير توصيفا لأهمية هذه الحسابات وأنها «وسيلة فنية قائمة على أساس دراسة تحليلية منهجية تستهدف وصف مجريات النشاط الاقتصادي وتدفقاته مترجما في صورة تمكن راسمي السياسات من تحليل السياسة الاقتصادية وترشيدها»!

أما مراجعة موقع ديوان الرقابة المالية فهي متاهة كبرى، لأن الديوان لا ينشر كل تقاريره، وفي حالة نشر بعضها فانه لا ينشرها كاملة، أو أن ينشر جردا بتقارير دون نشر متون تلك التقارير! فقد نشر الموقع، على سبيل المثال، جردا بالتقارير المتعلقة بالحسابات الختامية، وآخرُها ما تعلق بالحسابات الختامية حتى 30 أيلول 2017! لكن الديوان لا ينشر تلك التقارير لإتاحة الفرصة للمختصين والمهتمين بقراءتها، فهو كما يبدو يعدها سرية وممنوعة على العامة!

أما مراجعة مواقع الوزارات العراقية، فآخر ما يمكن الوصول إليه هو المعلومات المتعلقة بصلب عمل تلك الوزارات، بل تبدو تلك المواقع أقرب إلى النشرة الدعائية للوزير والوكلاء والموظفين الكبار في الوزارة! فموقع وزارة الزراعة كمثال، لا يصدر أي تقارير شهرية أو فصلية أو سنوية تتعلق بواقع الإنتاج الزراعي في العراق؛ ففي الصفحة الخاصة بالبيانات الإحصائية مثلا لا نجد سوى ثلاثة تقارير فقط، تتعلق بالعام 2020 حصرا، هي البيانات الإحصائية لسنة 2020، وإحصاءات البيوت البلاستيكية والأنفاق الزراعية لسنة 2020، وإحصاءات معامل العلف لسنة 2020! وآخر تحديث لهذه الصفحة كان بتاريخ 2 نيسان 2023! أما في الصفحة الخاصة بالمشاريع والخطط الاستثمارية، فإننا نجد مادتين فقط، الأولى تتعلق بمشروع الأرصاد الجوية (دون تاريخ) والثاني حول «مشروع استخدام تقانات الري الحديثة» بثلاث صفحات فقط، وواضح من قراءة التقرير أنه يعود إلى عام 2012!

أما الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة فسنجد «مجلة إلكترونية» مخصصة لنشاطات الوزير وصوره، وصفحات تتعلق بتشكيلات الوزارة، وبالإيفادات، والمناقصات والمزايدات، والأداء المؤسسي، وخدماتنا، والعلامة التجارية، لا شيء غير ذلك! وتحت الصفحة الخاصة بتشكيلات الوزارة، نجد عدة مؤسسات من بينها الشركة العامة للإسمنت العراقية، وفيها جرد بالمعامل التابعة للشركة، وفيها معلومات عامة، من بينها الطاقة التصميمية للمعمل، ولكنها تخلو من معلومات عن حجم الإنتاج الفعلي لكل معمل من هذه المعامل!

لقد عملت شخصيا عام 2008 مع زملاء آخرين على تقرير يتعلق بحالة العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية، وكان أحد فصول الكتاب يتعلق بالمكتبات الجامعية؛ من حيث توزيعها وسعتها وعدد الكتب الموجودة فيها. ولمعرفتي بذهنية وسلوك الموظف العراقي، عمدت إلى الحصول على كتاب رسمي من نائب رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها الجامعات بالتعاون مع الفريق البحثي، وتحديدا فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلبها الفريق، وعند ذهابي شخصيا إلى أمين مكتبة الجامعة المستنصرية رفض إعطاء أي معلومات تتعلق بعدد الكتب والمجلات في المكتبة من دون موافقة رئاسة الجامعة المستنصرية، وبالفعل ذهبت إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الذي رفض، وبكل ثقة، تزويدي بهذا الكتاب.

كاتب عراقي