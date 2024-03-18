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شخصيات عامة تنظم وقفة احتجاجية أمام الخارجية المصرية للمطالبة بمرافقة شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة- (صورة وفيديو)

18 - مارس - 2024

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

نظم العشرات من الشخصيات العامة المصرية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة الإثنين، للمطالبة بلقاء وزير الخارجية سامح شكري، والسماح لهم بمرافقة شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وشارك في الوقفة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمي، ووكيل نقابة الأطباء الأسبق منا مينا، وعدد من قيادات الحملة الشعبية المصرية لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وجاءت الوقفة، بعد تأجيل وزارة الخارجية الموعد الذي كان محدداً الإثنين الماضي، بين أحد سفرائها المعنيين بملف فلسطين ووفد من الحملة سبق وقدّمَ بياناً حمل توقيعات شخصيات مصرية وعربية تطالب بالدخول إلى غزة بصحبة المساعدات.

وكان عشرات الشخصيات العامة والنشطاء، بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وخالد البلشي، نقيب الصحافيين المصريين، وقعوا على خطاب يؤكدون فيه استعدادهم لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبوا السلطات المصرية بالسماح لهم بعبور سيناء حتى رفح، ثم عبور معبر رفح.

 

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  1. يقول أحمد:
    مارس 19, 2024 الساعة 9:35 ص

    للأسف …. لاحياة لمن تنادى

    رد

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