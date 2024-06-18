شخصيات عربية في بريطانيا تدعو لدعم حملتي “الصوت العربي” و”الصوت المسلم” في الانتخابات

لندن- “القدس العربي”:

وقّعت أكثر من خمسين شخصية بارزة من الجالية العربية في بريطانيا، نداءً “لأصحاب الضمائر الحية لدعم حملتي الصوت العربي والصوت المسلم” في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من تموز/ يوليو 2024.

ودعا الموقّعون على النداء “عموم الشارع العربي والمسلم، والناشطين وداعمي حقوق الإنسان للتوقيع على هذا النداء”، مطالبين بالتعاون وتوحيد الجهود؛ لتشكيل صوت مؤثر في الانتخابات، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المنسقة.

ونبّه الموقّعون إلى أهمية انتخاب ودعم المرشح الذي تزكّيه حملة “الصوت العربي” بالتنسيق مع حملة “الصوت المسلم”؛ وذلك لضمان تحقيق تمثيل فعّال ومؤثر.

وطالبوا بانتخاب المرشح المزكّى ودعمه وفقا لاعتبارات دقيقة تتماشى مع أهداف الحملتين. ودعوا جميع المرشحين من الأصدقاء الذين لم يُعتمدوا في الحملة للانسحاب الفوري لمصلحة المرشحين المعتمدين؛ وذلك لتجنب تشتيت الأصوات.

كما حثّوا جميع الناخبين على تبني الحملات الانتخابية للمرشحين المعتمدين والتضامن معهم، مع دعوة المعارف في الدوائر الانتخابية للتصويت لهؤلاء المرشحين.

وأكد الموقعون على ضرورة ممارسة حق الانتخاب، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الطرق الأخرى التي يتيحها القانون البريطاني، ورفض التغيب عن التصويت، محذرين من أن عدم ممارسة حق الانتخاب تعني دعم المرشح الأكثر سوءا بطريقة غير مباشرة.

وأشار النداء إلى أن أولوية تبني وقف الإبادة في غزة لا تعني بالضرورة إهمال القضايا المحلية، فقد أخذت الحملة بعين الاعتبار جميع القضايا قبل دعم أي مرشح؛ وذلك لضمان تحقيق توازن بين الاهتمام بالقضايا الدولية والمحلية.

ومن بين الموقعين على النداء صباح المختارـ رئيس جمعية المحامين العرب، و أنس التكريتي مؤسسة قرطبة (مقرها لندن)، وعدنان حميدان – رئيس حملة الصوت العربي.