شخصيات يهودية بارزة تدعو لوقف استخدام تهمة “معاداة السامية” لإسكات من ينتقد إسرائيل

لندن ـ “القدس العربي”:

قال روبرت بيتسون، المحرر السياسي لشبكة “آي تي في” التلفزيونية البريطانية في تدوينة له على حسابه على “إكس”: “باعتباري يهودياً، أصبحت أشعر بقلق متزايد من أن تهمة معاداة السامية يتم توجيهها لإسكات النقاش المشروع والهام”. وأضاف أن ” معاداة السامية آخذة في الارتفاع، ولكن هناك أيضًا ارتفاعا في الاستخدام عديم الضمير لهذا المصطلح لإسكات الأسئلة المعقولة حول تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

وأرفق الصحافي الشهير، الذي سبق أن عمل محررا اقتصاديا في “بي بي سي”، رابط مقال نشره أحد زعماء الجالية اليهودية بيرني شتاينبرغ في مجلة “هارفارد القرمزية” (المعني بأخبار جامعة هارفارد الأمريكية)، الذي تحدث فيه عن “المكارثية المتزايدة” ضد من ينتقد الحكومة الإسرائيلية. وأكد بيستون أن “المقال يستحق القراءة، أيًا كان جانب النقاش الذي أنت فيه”.

As a Jew, I have become increasingly worried that the charge of antisemitism is being levelled to silence legitimate and important debate. Antisemitism is on the rise, but there is also a rise in the unscrupulous use of the term to silence reasonable questions about the Israeli…

