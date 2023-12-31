شخصيات يهودية بارزة تدعو لوقف استخدام تهمة “معاداة السامية” لإسكات من ينتقد إسرائيل

متظاهرون بينهم يهود من أجل السلام" في احتجاج في الكونغرس الأمريكي ( رويترز)

لندن ـ “القدس العربي”:

قال روبرت بيتسون، المحرر السياسي لشبكة “آي تي في” التلفزيونية البريطانية في تدوينة له على حسابه على “إكس”: “باعتباري يهودياً، أصبحت أشعر بقلق متزايد من أن تهمة معاداة السامية يتم توجيهها لإسكات النقاش المشروع والهام”. وأضاف أن ” معاداة السامية آخذة في الارتفاع، ولكن هناك أيضًا ارتفاعا في الاستخدام عديم الضمير لهذا المصطلح لإسكات الأسئلة المعقولة حول تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة”.

وأرفق الصحافي الشهير، الذي سبق أن عمل محررا اقتصاديا في “بي بي سي”، رابط مقال نشره أحد زعماء الجالية اليهودية بيرني شتاينبرغ في مجلة “هارفارد القرمزية” (المعني بأخبار جامعة هارفارد الأمريكية)، الذي تحدث فيه عن “المكارثية المتزايدة” ضد من ينتقد الحكومة الإسرائيلية. وأكد بيستون أن “المقال يستحق القراءة، أيًا كان جانب النقاش الذي أنت فيه”.

As a Jew, I have become increasingly worried that the charge of antisemitism is being levelled to silence legitimate and important debate. Antisemitism is on the rise, but there is also a rise in the unscrupulous use of the term to silence reasonable questions about the Israeli… — Robert Peston (@Peston) December 31, 2023

“من أجل سلامة اليهود والفلسطينيين.. توقفوا عن استخدام معاداة السامية كسلاح”

وفي مقاله، الذي يحمل عنوان “من أجل سلامة اليهود والفلسطينيين، توقفوا عن استخدام معاداة السامية كسلاح”، قال شتاينبرغ :”خلال مسيرتي المهنية الطويلة كمعلم وزعيم جالية يهودي – بما في ذلك ثلاثة عشر عامًا من العيش في القدس – رأيت وعشت صراعات مجتمعي. الآن، ومع الاستفادة من الإدراك المتأخر، أشعر بأنني مضطر للتحدث عما أعتبره اتجاهًا مزعجًا يجتاح حرمنا الجامعي، والعديد من الآخرين: استعمال معاداة السامية كسلاح من قبل قوى قوية تسعى إلى تخويف وإسكات شرعية انتقاد إسرائيل والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل”.

وأكد أنه “في معظم الحالات، يتخذ الأمر شكل تنمر ضد المؤيدين لفلسطين. وفي حالات أخرى، تضطهد هذه الحملات أي شخص ببساطة اختلافه المشروع مع هؤلاء المتنمرين”.

وبحسب الكاتب “تعد الإطاحة برئيس جامعة بنسلفانيا مثالاً واضحاً لما يمكن أن يحدث عندما نعمل على تمكين هذه القوى عديمة الضمير من إملاء طريقنا كقادة جامعيين. المخاطر مرتفعة كما كانت في أي وقت مضى. ويجب أن تكون يقظتنا على مستوى المهمة”.

وأكد شتاينبرغ “باعتباري قائدا في الجالية اليهودية، فإنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التكتيك المكارثي الحالي المتمثل في خلق ذعر من معاداة السامية، والذي، في الواقع، يتم تحويل القضية الحقيقية للغاية المتعلقة بسلامة اليهود إلى بيدق في لعبة سياسية لتغطية سياسات إسرائيل التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وفيما يتعلق بفلسطين (أظهر استطلاع حديث للرأي أن 66% من جميع الناخبين الأمريكيين و80% من الناخبين الديمقراطيين يرغبون في إنهاء الحرب الإسرائيلية الحالية، على سبيل المثال)”.

وأضاف أن “ما يجعل هذا الاتجاه مثيرًا للقلق بشكل خاص هو الفارق في القوة: المانحون المليارديرات وذوو النفوذ السياسي، وغير اليهود واليهود على حدٍ سواء من جهة، يستهدفون بشكل غير متناسب الأشخاص من الفئات السكانية الضعيفة من جهة أخرى، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الدائمين والأشخاص الملونين والمسلمين. والناشطين الفلسطينيين على وجه الخصوص”.

ودعا شتاينبرغ الطلبة اليهود إلى أن يكونوا “منتقدين لإسرائيل بجرأة – ليس على الرغم من كونكم يهودا، ولكن لأنكم كذلك. لا يوجد تقليد أكثر أهمية في اليهودية من قول الحقيقة، ولا توجد ضرورة يهودية أكثر إلحاحاً من الانتقاد الشجاع للقيادة الفاسدة، بدءاً بقيادتنا”، كما قال.

وأضاف “باعتباري شخصًا قضى أكثر من أربعين عامًا في إدارة البرامج التي كان فيها اليهود، غالبًا من الشباب، تحت رعايتي، كانت سلامة اليهود دائمًا على رأس أولوياتي – وبصراحة، الشيء الذي يبقيني مستيقظًا في الليل. لقد كنت بنفسي ضحية معاداة السامية، بما في ذلك، في أكثر من مناسبة، هجوم عنيف خطير”.

وزاد “أعرف كيف تبدو معاداة السامية ولا أتعامل مع قضية العنف ضد اليهود باستخفاف. لقد راقبت بيقظة أنواع الخطاب التي تصفها الأحزاب المتحالفة مع إسرائيل بأنها “معادية للسامية”، وهي ببساطة لا تنجح في اختبار الشم”.

وأكد “اسمحوا لي أن أتكلم بصراحة: ليس من معاداة السامية المطالبة بالعدالة لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي أجدادهم”.

وشدد على أن “الناشطين الذين يستخدمون هذه اللغة وسياسة التحرر هم أناس مخلصون. قضيتهم هي حركة مشروعة ومهمة معارضة للمعاملة الوحشية للفلسطينيين المستمرة منذ 75 عامًا. قد يختلف المرء مع أي جزء مما يقوله هؤلاء النشطاء، ولكن لا بد من السماح لهم بالتحدث بأمان ومنحهم الاحترام الذي يستحقه موقفهم الأخلاقي الجاد. لقد تعلمت الكثير من خلال الاستماع والتفكير بعناية في مواقف هؤلاء الناشطين”.

واعتبر أنه “إذا كانت قضية إسرائيل عادلة، فلتتحدث ببلاغة دفاعاً عن نفسها. ومن المثير للاهتمام أن بعض مؤيدي إسرائيل يبذلون جهودًا غير عادية لإسكات الجانب الآخر تمامًا. نادراً ما يكون تشويه سمعة المعارضين تكتيكاً يستخدمه أولئك الواثقون من أن العدالة تقف إلى جانبهم. إذا كانت قضية إسرائيل تتطلب وصم منتقديها بمعاداة السامية، فهي بالفعل تعترف بالهزيمة.”

وختم شتاينبرغ بالقول “اسمحوا لي أن أكون واضحا: معاداة السامية في الولايات المتحدة هي ظاهرة حقيقية وخطيرة، والأكثر إلحاحا من سياسات اليمين البديل التفوق الأبيض التي أصبحت سائدة بشكل مثير للقلق منذ عام 2016. ولمواجهة هذه القوى وغيرها من القوى المعادية للسامية بوضوح وهدف، يجب علينا أن نضع جانباً جميع الاتهامات الملفقة والمُستخدمة كسلاح حول “معاداة السامية” والتي تعمل على إسكات انتقادات السياسة الإسرائيلية ورعاتها في الولايات المتحدة.”