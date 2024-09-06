شخص مسلح بساطور يهدد بقتل رجال شرطة ألمان

فرانكفورت: قال محققون، اليوم الجمعة، إن شخصا يبلغ من العمر 29 عاما مسلحا بساطور وسكين دخل مركزا للشرطة في غربي ألمانيا وهتف بعبارة “الله أكبر” باللغة العربية وهدد بقتل رجال شرطة.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الشخص، الذي يحمل الجنسية الألبانية، ولم يصب أي من رجال الشرطة بأذى في الحادث الذي وقع حوالي الساعة 40:2 صباحا (0040 بتوقيت غرينتش) في مركز الشرطة في مدينة لينز، بالقرب من مدينة بون الواقعة غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه قد تمت السيطرة على الشخص عند المدخل المغلق لقسم الشرطة وتم احتجازه. وأصيب الشخص بجروح طفيفة جراء استخدام صاعق كهربائي.

وذكر ممثلو الإدعاء أن الشخص محتجز للاشتباه في إقدامه على محاولة قتل، ويشتبه في أن دوافعه مرتبطة بتطرف إسلاموى .

وأوضح ممثلو الإدعاء إنه أثناء تفتيش شقة مرتبطة بالشخص البالغ من العمر 29 عاما، تم العثور على علم مرسوم بخط اليد لتنظيم “الدولة “على الحائط.

وقال ميشائيل ايبلنغ ، وزير داخلية ولاية راينلاند بالاتينات، إن “هناك أكثر من مؤشر على أن مرتكب الجريمة كان يحركه بشكل واضح التيار الإسلاموى المتطرف “.

وأضاف ايبلنغ إن سلطات إنفاذ القانون لم تكن لديها أي معلومات سابقة عن هذا الشخص قبل محاولة الهجوم التي جرت اليوم الجمعة.

وتأتي الحادثة في لينز بعد يوم من مقتل شخص برصاص الشرطة في مدينة ميونخ الواقعة جنوبي ألمانيا، خلال ما وصفه ممثلو الإدعاء بأنه محاولة هجوم إرهابي مرتبط بجماعة إسلاموية .

(د ب أ)