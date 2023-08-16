شخص ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرضه لموقف محرج أثناء تواجده في جدّة استعداداً لحفله السبت المقبل.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يمزح مع شخص ياباني، على الطريقة المصرية أثناء حديثه مع المندوب الياباني للعبة XENO اليابانية، حيث مدّ يده ليصافح المندوب الياباني، لكن الأخير لم يفهم العادة المصرية وهي المصافحة باليد بعد أي “إفيه” مضحك، فسحب رمضان يده وقال للمترجم: “قوله إننا لما بنضحك لازم نسلّم…”، وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “علشان في جدّة نسيت إنه ياباني”.

كان محمد رمضان قد عُيّن سفيراً للعبة XENO اليابانية في الشرق الأوسط، وجاء اختياره للعبة الرقم 1 في اليابان، لكونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية عريضة في المنطقة.

وقدّمت الشركة اليابانية المسؤولة عن اللعبة نبذة عن النجم محمد رمضان، جاء فيها: “هو ممثل ومغنٍّ ورابر مصري متعدد المواهب. بدأ التمثيل كطالب وفاز بثلاث جوائز وطنية متتالية لأفضل موهبة بشكل غير مسبوق. بدأ حياته المهنية من خلال لعب أدوار صغيرة في مسلسلات تلفزيونية مثل “سندريلا”، حتى حصل على دور كبير في فيلم “إحكي يا شهرزاد”، ثم ظهر في مجموعة متنوعة من الأفلام وأصبح من أشهر الممثلين في الشرق الأوسط. وهو أيضاً مغنٍ ناجح، وقد أصدر العديد من الألبومات؛ في عام 2019، فاز بجائزة AFRIMA وتوّج في إفريقيا كأكثر الفنانين شعبية. ولديه 25 مليون متابع على “إنستغرام” و 15.1 مليون مشترك في قناته على “يوتيوب” و23.03 مليون متابع على “فيسبوك” وحققت كل مقاطع الفيديو الموسيقية الحديثة الخاصة به شعبية هائلة بأكثر من 100 مليون مشاهدة”.