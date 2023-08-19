شدّ الحبال بين النيجر وإيكواس يتواصل

نيامي (النيجر): واصلت دول غرب إفريقيا السبت التهديد بالخيار العسكري وفي الوقت نفسه مدّ يد الدبلوماسية للنظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، إذ تحدّثت إيكواس عن بعثة دبلوماسية “محتملة” إلى نيامي والتأكيد في الوقت عينه على استعدادها لتدخّل مسلّح لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد.

وقال عبد الفتّاح موسى، مفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إنّ هدف هذه البعثة المحتملة إلى نيامي هو “مواصلة السير على الطريق السلمي لاستعادة النظام الدستوري” في النيجر.

لكنّ السؤال يبقى ما إذا كانت هذه البعثة ستجد الأبواب مفتوحة أمامها في نيامي، حيث فشلت وفود سابقة أرسلتها إيكواس في مقابلة الرجل القوي الجديد في النيجر، عبد الرحمن تياني، كما مُنعت أيضاً من مقابلة بازوم المحتجز منذ أطاح به العسكر في 26 تمّوز/يوليو.

وبحسب مصدر مقرّب من إيكواس، فإنّ هذه البعثة تريد في حال ذهبت إلى نيامي أن تنقل “رسالة حازمة” للانقلابيين وأن تلتقي بالرئيس بازوم.

والجمعة، التقى رئيس الوزراء النيجري المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين وفداً من الأمم المتّحدة برئاسة ليوناردو سانتوس سيماو، الممثّل الخاص للأمين العام لشؤون غرب إفريقيا والساحل الإفريقي.

وقال سيماو في نهاية الاجتماع “يجب قبل كلّ شيء الاستماع إلى السلطات، إلى وجهة نظرها، لكي نبحث سوياً عن طريق يتيح للبلاد أن تعود بأسرع ما يمكن إلى الحياة الطبيعية وإلى الشرعية الدستورية. نحن مقتنعون بأنّ هذا ممكن دائماً من خلال الحوار”.

“جاهزون للتدخل”

لكن بموازاة هذه المبادرات الدبلوماسية، أكّدت إيكواس مساء الجمعة جهوزيتها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد.

وقال موسى عقب اجتماع استمرّ يومين لرؤساء أركان جيوش دول إيكواس في أكرا “نحن مستعدّون للتدخّل بمجرد إصدار الأمر بذلك. لقد تمّ أيضاً تحديد يوم التدخّل”.

وأضاف أنّه خلال الاجتماع تمّ أيضاً الاتّفاق على “الأهداف الإستراتيجية والأعتدة الضرورية والتزام الدول الأعضاء” في ما يتعلّق بالعملية العسكرية المحتملة.

ومنذ الانقلاب تلوّح إيكواس بهذا الخيار العسكري، لكنّها لم تُقدم حتى اليوم على أيّ خطوة ميدانية بهذا الاتّجاه.

وفي 10 آب/أغسطس، أمر رؤساء دول إيكواس بتفعيل “قوة احتياط” لإرسالها إلى النيجر. وفي اجتماع رؤساء الأركان في أكرا الجمعة، تمّ رسم الخطوط العريضة لهذه القوة.

لكن حتى اليوم، لم يتم الإعلان عن قوام هذه القوة ولا عن الجدول الزمني المحتمل لتدخّلها.

متطوّعون

لكنّ العسكريين في نيامي قابلوا هذا التهديد بمثله، إذ إنّ النظام الجديد المنبثق من الانقلاب لا ينفكّ يؤكّد أنّ أيّ تدخّل مسلّح من جانب إيكواس سيكون “عدواناً غير قانوني وعبثياً”.

وأفاد مراسلون في العاصمة النيجرية بأنّ آلاف المتطوّعين تجمّعوا صباح السبت بالقرب من ملعب سيني كونتشي في وسط نيامي تلبية لدعوة أطلقتها منظّمات عديدة مؤيّدة للانقلابيين.

ودعت هذه المنظمات المواطنين إلى تسجيل أسمائهم كمؤازرين مدنيين للجيش يمكن لاحقاً تجنيدهم لدعم القوات المسلّحة.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الانقلاب، تثير ظروف اعتقال الرئيس المخلوع قلق المجتمع الدولي. وبحسب رئيس نيجيريا بولا تينوبو فإنّ صحّة بازوم “تتدهور”.

وخلال محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نقل مضمونها مسؤول في الاتّحاد الأوروبي الجمعة قال تينوبو إنّ “أيّ تدهور إضافي في حالة (بازوم) الصحية ستكون له عواقب وخيمة”.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “نيويورك تايمز”، طمأن رئيس وزراء النيجر الجديد مساء الجمعة أنّه “لن يحدث شيء” لبازوم.

(أ ف ب)