رياضة | تقارير رياضية

شد عضلي يبعد موسيالا عن بايرن ميونخ وشكوك حول لحاقه بالمنتخب الألماني

منذ 38 دقيقة

حجم الخط
0

برلين:  أكد الجهاز الطبي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن جمال موسيالا، لاعب وسط الفريق، سيغيب في الوقت الحالي بعد تعرضه لشد عضلي في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات.

وسيغيب موسيالا عن مباراة أوغسبورغ يوم الأحد  المقبل في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما قد يمتد غيابه إلى مباريات المنتخب الألماني الودية الشهر المقبل، في الوقت الذي سيعلن فيه المدرب هانسي فليك عن قائمة الفريق يوم الخميس المقبل.

وغاب الفرنسي بنيامين بافارد عن التدريبات لمرضه ، في الوقت الذي ارتبط فيه بشدة، حسب وسائل الإعلام، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

(د ب أ)


كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بوكيتينو: جيمس قائد تشيلسي يغيب “بضعة أسابيع” للإصابة
18 - أغسطس - 2023
غوارديولا: دي بروين قد يغيب أربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية
15 - أغسطس - 2023
البرازيلي ميليتاو يواجه خطر الغياب عن ريال مدريد لنهاية الموسم للإصابة
13 - أغسطس - 2023
انتكاسة لريال مدريد بإصابة حارسه كورتوا
10 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية