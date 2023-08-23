شد عضلي يبعد موسيالا عن بايرن ميونخ وشكوك حول لحاقه بالمنتخب الألماني

برلين: أكد الجهاز الطبي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن جمال موسيالا، لاعب وسط الفريق، سيغيب في الوقت الحالي بعد تعرضه لشد عضلي في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات.

وسيغيب موسيالا عن مباراة أوغسبورغ يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما قد يمتد غيابه إلى مباريات المنتخب الألماني الودية الشهر المقبل، في الوقت الذي سيعلن فيه المدرب هانسي فليك عن قائمة الفريق يوم الخميس المقبل.

وغاب الفرنسي بنيامين بافارد عن التدريبات لمرضه ، في الوقت الذي ارتبط فيه بشدة، حسب وسائل الإعلام، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

(د ب أ)



