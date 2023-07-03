شذى حسون تختار لبنان لتصوير أغنيتها الثانية باللهجة المصرية

بيروت – «القدس العربي»: طرحت المطربة العراقية شذى حسون أغنيتها الجديدة المنفردة بعنوان «على ما أظن» على طريقة الفيديو كليب، وهذه هي الأغنية الثانية باللهجة المصرية بعد أغنيتها السابقة «حلم عمري»، التي طرحتها في أقل من شهر تقريباً، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان بهاء عبد الهادي وإخراج زياد خوري.

وقد صوّرت شذى الكليب على مدى يومين في منطقة مار مخايل في بيروت التي أعيد تأهيلها وترميمها بعد انفجار مرفأ بيروت وفي منطقة المنصورية في المتن، وحملت الأغنية جرعة من الابتكار، الذي أظهّره المخرج خوري في مشاهد الكليب، الذي أتت فكرته متناغمة مع مضمون الأغنية وفي اطلالات شذى المتعددة والمختلفة.

وحظيت أغنية وكليب «على ما أظن» باعجاب الجمهور والمتابعين الذين باركوا للفنانة العراقية هذا العمل، مشيدين بحضورها وصوتها وإطلالتها الجميلة، وتداولوا بشكل سريع الأغنية والكليب عبر حساباتهم الخاصة.