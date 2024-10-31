شرائح البصل لدى “ماكدونالدز” وراء حالات التسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية

واشنطن: أكدت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء أن شرائح البصل التي استخدمتها سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” تسببت على الأرجح بحالات التسمم ببكتيريا الإشريكية القولونية التي طالت 90 شخصا.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنّ “البصل المقطّع هو المصدر المحتمل للتسمم”.

وتشتري سلسلة مطاعم الوجبات السريعة البصل من “تايلور فارمز” التي أطلقت عملية سحب طوعية لهذا المنتج، كما أكدت “ماكدونالدز” أنها توقفت عن بيع شرائح الهمبرغر التي يُستخدم فيها هذا البصل.

وبلغ عدد المصابين حتى اليوم 90 شخصا، 27 منهم استدعى وضعهم دخول المستشفى. أما عدد الوفيات فلا يزال يقتصر على شخص واحد، هو رجل كبير السنّ من كولورادو.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنّ “كل الإصابات الجديدة ظهرت قبل الإجراءات التي اتخذتها تايلور فارمز وماكدونالدز”.

ورأت أنّ “الخطر على العامّة” أصبح حاليا “منخفضا جدا”.

وكانت “ماكدونالدز” قد أشارت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تلقت نتائج الاختبارات التي لم تظهر أي وجود لبكتيريا الإشريكية القولونية في اللحم المفروم.

وطالت هذه الأزمة في المجموع 13 ولاية أمريكية.

وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالا وقيئا، وعادة ما تدوم أعراضها ثلاثة إلى أربعة أيام. ويتعافى معظم المصابين بها من دون علاج، لكنّ بعضهم قد يعاني مضاعفات.

(أ ف ب)