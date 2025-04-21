شراكة استراتيجية جديدة بين أنقرة والجزائر… وفيدان يشيد بدور تبون في الاستقرار الإقليمي

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين، عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين.

وأعرب فيدان عن بالغ سروره لزيارة الجزائر، مشيراً إلى أنه تم استقباله من قبل الرئيس تبون، ونقل إليه تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مبيناً أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادة تبون.

وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.

وتابع: “بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر”.

وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطوراً مستمراً بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون.

وأردف: “أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر”.

التبادل التجاري

وأعرب عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.

ولفت إلى أن أكثر من 1000 شركة تركية عاملة في الجزائر، تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأضاف: “الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال. كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية”.

وأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت أمس في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.

وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان: “في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضاً الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وأضاف: “إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأشار فيدان إلى أنه تم خلال المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، مضيفًا: “نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين. وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل”.

وأكد فيدان أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلمياً، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.

(الأناضول)