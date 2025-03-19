شرطة إسرائيل تعتقل ناشطاً بارزاً مناهضاً للحكومة خارج منزل نتنياهو قبل مظاهرات اليوم

ذوو المحتجزين في قطاع غزة خلال احتجاج خارج الكنيست في القدس. 18 مارس 2025. ا ف ب

تل أبيب: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطاً بارزاً مناهضاً للحكومة في القدس، صباح اليوم الأربعاء، أثناء صراخه عبر مكبّر صوت عبر الشارع من منزل نتنياهو الخاص.

وأضافت الشرطة أن الناشط هو بريغادير متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي، يدعى أمير هاسكل.

واتهم هاسكل رئيس الوزراء بـ “قتل وقف إطلاق النار، وإهدار فرصة إنقاذ الرهائن “عندما صادرت شرطية مكبر صوته.

وتم اعتقاله بعد ذلك واقتياده إلى مركز شرطة موريا، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء.

يأتي اعتقاله قبل مظاهرات مقررة اليوم في القدس.

ويعتزم المتظاهرون تنظيم مسيرات من حي جفعات رام، وسط القدس إلى منزل نتنياهو، في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

تأتي المسيرة بعد مشاركة حوالي 40 ألف شخص في مسيرة في تل أبيب، الليلة الماضية، ضد خطط الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بونين بار، واستئناف الضربات في غزة.

(د ب أ)