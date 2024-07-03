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إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن بمدينة كرميئيل شمال إسرائيل و”تحييد المنفذ”- (صور وفيديوهات)

منذ ساعتين

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القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية إن جنديين أصيبا في عملية طعن بمركز تسوق اليوم الأربعاء.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي مشتبه به، مضيفة أن المهاجم “تم تحييده”.

وعادةً ما تستخدم إسرائيل مصطلح “تحييد” للإشارة إلى إطلاق النار على الشخص المستهدف وإصابته، دون ذكر بقائه على قيد الحياة من عدمه.

ويقع مركز التسوق في كرميئيل بشمال إسرائيل.

وقال مسعفون إسرائيليون إنهم يعالجون شابين في العشرينيات، أحدهما في حالة خطيرة للغاية والآخر في كامل وعيه، فيما قالت هيئة البث العبرية إن “3 إسرائيليين أصيبوا بجروح بين خطيرة وطفيفة”.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وشرعت بعمليات بحث.

 

 

 

(وكالات)

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  1. يقول ناصر الحلو:
    يوليو 3, 2024 الساعة 12:26 م

    رحم الله الشهيد المنفذ والى جنة الخلد وتبا للصهاينة الاباديين وتحيا غزة وفلسطين

    رد

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