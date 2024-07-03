إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن بمدينة كرميئيل شمال إسرائيل و”تحييد المنفذ”- (صور وفيديوهات)

القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية إن جنديين أصيبا في عملية طعن بمركز تسوق اليوم الأربعاء.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي مشتبه به، مضيفة أن المهاجم “تم تحييده”.

وعادةً ما تستخدم إسرائيل مصطلح “تحييد” للإشارة إلى إطلاق النار على الشخص المستهدف وإصابته، دون ذكر بقائه على قيد الحياة من عدمه.

ويقع مركز التسوق في كرميئيل بشمال إسرائيل.

وقال مسعفون إسرائيليون إنهم يعالجون شابين في العشرينيات، أحدهما في حالة خطيرة للغاية والآخر في كامل وعيه، فيما قالت هيئة البث العبرية إن “3 إسرائيليين أصيبوا بجروح بين خطيرة وطفيفة”.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وشرعت بعمليات بحث.

🔻شاهد.. اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن في كرمئيل pic.twitter.com/qFwGdhpWMu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2024

🔻إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 3 جرحى على الأقل أحدهم في حالة خطيرة جراء #عملية_طعن في الكرمئيل. 🔻القناة 13: حالتان حرجتان في عملية طعن في "#كرمئيل" #الجليل.#الكيان_المؤقت pic.twitter.com/Bm7oH0AVjS — Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) July 3, 2024

عاجل منفذ عملية كرمئيل في الجليل الاسفل قام بطعن جنديين بحالة خطيرة. pic.twitter.com/p6x4WNS673 — السيّد إبراهيم مهدي (@Sayedibrahimmad) July 3, 2024

منفذ عملية الطعن

جواد ربع من قرية نَحِف بالقرب من كرمئيل ودير الاسد. pic.twitter.com/IKkuiN5kQG — ابراهيم سرحان (@Ib_sarhan) July 3, 2024

محاولة إنعاش أحد الجنود الصهاينة المصابين في عملية كرمئيل. كثفوا الدعاء يا جماعة، الله يمحيك ويمحي كل بني صهيون 🤲🏼 pic.twitter.com/QeJ6DwO4yY — Faten (@ftn001) July 3, 2024

(وكالات)