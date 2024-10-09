شرطة الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 6 في عملية طعن بالخضيرة – (فيديو)

الخضيرة: قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن عملية طعن وقع تبمدينة الخضيرة اليوم الأربعاء مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان انه تم تحييد المنفذ… وجرى تحديد أربعة مواقع منفصلة لهجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة ستة.

ولم تقدم شرطة الاحتلال مزيدا من التفاصيل بعد لكنها نشرت فيديو قصيرا لتوقيف منفذ الهجوم المشتبه به.

وقال مسعفون إنه جرى نقل المصابين الستة بسرعة إلى المستشفى وإن حالة اثنين منهم على الأقل حرجة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة مرتفعة من التأهب الأمني منذ أدى الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع حرب في غزة، فضلا عن استمرار تصاعد الصراع مع جماعة حزب الله في لبنان.

(وكالات)