سياسة | عربي | فلسطين

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تداهم متجر كتب في القدس الشرقية وتحتجز صاحبيه- (فيديوهات وصور)

11 - فبراير - 2025

مؤيدون يزورون المكتبة بعد مداهمة الشرطة الإسرائيلية واعتقال أشخاص. القدس الشرقية، 10 فبراير 2025. رويترز

حجم الخط
1

تل أبيب: داهمت الشرطة الإسرائيلية متجر كتب يملكه فلسطينيون منذ فترة طويلة في القدس الشرقية، واحتجزت صاحبي المتجر، وصادرت كتباً عن الصراع المستمر منذ عقود. وزعمت الشرطة أن الكتب تحرّض على العنف.

وتعتبر المكتبة التعليمية، التي تأسست قبل أكثر من 40 عاماً، مركزاً للحياة الفكرية في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمّتها إلى عاصمتها في خطوة غير معترف بها دولياً.

ويعيش معظم سكان المدينة الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتحتوي المكتبة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي تمت مداهمتها يوم الأحد، على مجموعة كبيرة من الكتب، معظمها باللغتين العربية والإنكليزية، حول الصراع والشرق الأوسط الأوسع، بما في ذلك العديد من الكتب لمؤلفين إسرائيليين ويهود.

وتستضيف المكتبة فعاليات ثقافية، وتحظى بشعبية خاصة بين الباحثين والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب.

وتم اعتقال مالكي المكتبة، أحمد ومحمود منى، وصادرت الشرطة مئات العناوين المتعلقة بالنزاع، قبل أن تأمر بإغلاق المتجر، وفقاً لمي منى، زوجة محمود.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صالح السلامي:
    فبراير 11, 2025 الساعة 8:12 ص

    الحمد لله حمدا كثيرا
    بداية زوال مايسمى إسرائيل بدات
    منذ أول يوم غرست على أرضه فلسطين وهذا التصرف بعد سنين
    من الاعتداء على أهل فلسطين
    يثبت أن العدو فقد عقله
    والداعم له أيضا فقد عقله
    ترام رئيس أمريكا يريد شراء غزه
    ومن اللي يبيع العدو الصهيوني يعرض غزه للبيع
    انها حقيقه أن فلسطين تتحرر من الغزاه والعدو فاقد عقله
    تحيه للمقاومة الفلسطينية
    نسأل الله لكم التوفيق والنجاح ومزيدا
    من التمكين

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل تفرج عن 13 فلسطينيا من غزة بعد اعتقالهم في ظروف قاسية- (صور)
25 - أغسطس - 2025
رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية: العالم يقول إن سجوننا أصبحت غوانتنامو 
19 - أغسطس - 2025
الأمم المتحدة تدين تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي لمروان البرغوثي في زنزانته
19 - أغسطس - 2025
غابوا وحضرت أقلامهم.. كتب أسرى فلسطينيين تزين معرض إسطنبول للكتاب العربي 
17 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية