شرطة الاحتلال الإسرائيلي تداهم متجر كتب في القدس الشرقية وتحتجز صاحبيه- (فيديوهات وصور)

تل أبيب: داهمت الشرطة الإسرائيلية متجر كتب يملكه فلسطينيون منذ فترة طويلة في القدس الشرقية، واحتجزت صاحبي المتجر، وصادرت كتباً عن الصراع المستمر منذ عقود. وزعمت الشرطة أن الكتب تحرّض على العنف.

وتعتبر المكتبة التعليمية، التي تأسست قبل أكثر من 40 عاماً، مركزاً للحياة الفكرية في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمّتها إلى عاصمتها في خطوة غير معترف بها دولياً.

تمديد توقيف الشقيقين المقدسيين محمود وأحمد مُنى إلى الغد، بعد اعتقالهما بتهمة وجود كتب تحريضية في المكتبة التي يمتلكانها في شارع صلاح الدين في #القدس pic.twitter.com/cfLWV0XO8r — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) February 10, 2025

ويعيش معظم سكان المدينة الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتحتوي المكتبة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي تمت مداهمتها يوم الأحد، على مجموعة كبيرة من الكتب، معظمها باللغتين العربية والإنكليزية، حول الصراع والشرق الأوسط الأوسع، بما في ذلك العديد من الكتب لمؤلفين إسرائيليين ويهود.

على الرغم من محاولات تعطيل عمل مكتبة الكتب التربوية في القدس الشرقية باعتقال العاملين فيها تدفق هذا الجمع للمؤازرة والمساندة #وعيٌ_يمتد pic.twitter.com/aKA5y7OsCd — #Birow (@Qxj9EpiXyt9sd0O) February 11, 2025

وتستضيف المكتبة فعاليات ثقافية، وتحظى بشعبية خاصة بين الباحثين والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب.

وتم اعتقال مالكي المكتبة، أحمد ومحمود منى، وصادرت الشرطة مئات العناوين المتعلقة بالنزاع، قبل أن تأمر بإغلاق المتجر، وفقاً لمي منى، زوجة محمود.

اعتُقل أصحابها وأُغلقت أبوابها..

مشاهد للمكتبة العلمية التي أغلقها الاحتلال بحجة وجود “كتب محرضة ” بالقدس المحتلة pic.twitter.com/NzYFuxBiZK — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) February 10, 2025

“جزء من محاربة السيطرة على المعرفة والوعي الفلسطيني في مدينة”.. المحامي المقدسي ناصر عودة يتحدث لمراسلة بيت المقدس عن قرار تمديد اعتقال مالكي المكتبة العلمية في القدس، الشقيقين المقدسيين أحمد ومحمود منى pic.twitter.com/vHCiHR4qda — بيت المقدس الإخبارية (@BaitMaqdis) February 10, 2025

(أ ب)