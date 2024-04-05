شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا بمحيط المسجد الأقصى

القدس: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال 11 فلسطينيا في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة قبيل وبعد صلاة الجمعة، بحسب بيانات متزامنة.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها اعتقلت 3 فلسطينيين في محيط المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وأضافت أنها اعتقلت في ساعات الصباح “8 مشتبهين بالتحريض في البلدة القديمة بالقدس بينهم 4 من سكان القدس الشرقية و4 من سكان المنطقة الشمالية” أي المدن والبلدات العربية شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت في بيانها أنه “تم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم”، وإبعاد بعضهم عن الأقصى، دون مزيد من التفاصيل.

وتصدر شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرارات بإبعاد مصلين عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر.

وفي سياق متصل، تم توثيق اعتداء عناصر من شرطة الاحتلال على فلسطيني بمنطقة باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى دون ذكر الأسباب.

وظهر في الفيديو عدد من عناصر الشرطة وهم يحاصرون فلسطينيا ويعتدون عليه بالضرب، ولم تعلق الشرطة على الفيديو حتى الساعة 13:20 (ت.غ).

وتوافد عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وتتصادف الجمعة الأخيرة من رمضان مع ليلة القدر التي يحييها الفلسطينيون مساء 26 من شهر رمضان، وهي الليلة الوحيدة من كل أيام السنة التي تفتح فيها أبواب المسجد الأقصى على مدار الساعة.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة منذ الصباح، وأغلقت العديد من الشوارع في محيط البلدة القديمة.

والخميس، أعلنت شرطة الاحتلال في بيان أن 3600 عنصرا سينتشرون في المدينة اليوم الخميس، حتى صباح الغد (الجمعة).

وفي وقت سابق الجمعة، قال الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن “120 ألف مصل شاركوا بصلاة الجمعة بالمسجد الأقصى”.

ولم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوى لأعداد قليلة من سكان الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وتسمح سلطات الاحتلال فقط للفلسطينيين الذكور فوق سن 55 عاما والإناث فوق سن 50 عاما من سكان الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة شريطة الحصول أيضا على تصاريح إسرائيلية.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم مغادرة القدس قبل موعد صلاة المغرب، وهو ما سيمنعهم الليلة من إحياء ليلة القدر بالمسجد.

يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(وكالات)