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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين بمخيم شعفاط في القدس- (فيديو)

منذ 55 دقيقة

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القدس: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 3 فلسطينيين بمخيم شعفاط للاجئين شمال مدينة القدس.
وأظهرت مقاطع فيديو قيام أكثر من 100 شرطي باقتحام المخيم من ناحية الحاجز العسكري المقام على مدخله.
كما أظهرت المقاطع أفراد الشرطة وهم يخرجون بعد وقت قصير من المخيم وقد اعتقلوا 3 فلسطينيين.
ولم تتضح هوية المعتقلين أو أسباب اعتقالهم.

ويشهد مخيم شعفاط اقتحامات متكررة من قبل شرطة الاحتلال لتنفيذ عمليات اعتقال.
ولم تعلق شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتحام أو عملية الاعتقال.
ومخيم شعفاط هو المخيم الفلسطيني الوحيد في حدود القدس الشرقية.
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 661 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
(وكالات)

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