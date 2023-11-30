شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 من عائلة منفذي عملية القدس- (فيديوهات)

من موقع العملية في القدس اليوم- ا ف ب

القدس: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 6 أفراد من عائلة منفذَي عملية إطلاق النار في القدس الغربية، بمن فيهم والداهما.

وداهمت الشرطة منزل منفذي عملية القدس، صباح اليوم، مراد نمر (38 عاماً)، وشقيقه إبراهيم نمر (30 عاماً)، في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها داهمت منزلي المنفذين في بلدة صور باهر، بعد وقت قصير من العملية.

وأضافت أنها “اعتقلت 6 من أفراد العائلة، بمن فيهم إخوتهما ووالداهما”.

تغطية صحفية: "قوات الاحـــتلال تقتحم منازل عائلة الشابين اللذين ارتقيا برصـ.ــاص الاحـــتلال مراد نمر وإبراهيم نمر في صور باهر بعد تنفيذهما إطلاق نار أدت لمـقــتـل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين". pic.twitter.com/uce6mc4IQ3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 30, 2023

وتابعت: “تمّت إحالة جميع المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى التحقيق بوحدة مكافحة الجريمة في القدس، وجهاز الأمن العام، بهدف التحقق من مدى تورّطهم بأي شكل من الأشكال في الهجوم”.

🎥 #شاهد| قوات الا.حتـ.لا.ل تقتحم منازل منفذي عملية إطلاق النار وتعتقل أفرادًا من أسرتهم في بلدة صور باهر جنوب القدس المحـ.تلة#القدس pic.twitter.com/daVPpIrOFj — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 30, 2023

نتنياهو يوعز بهدم منزلَي منفذَي عملية القدس

من جهة ثانية، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإغلاق وهدم منزلي منفذَي عملية إطلاق النار في القدس الغربية.

والفلسطينيان مراد نمر (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما)، شقيقان وأسيران سابقان، ويقع منزلاهما في بلدة صور باهر، بالقرب من القدس الشرقية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن نتنياهو، “عقد جلسة بحضور كل من وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، ووزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) والمفتش العام للشرطة (كوبي شبتاي)، ورئيس الشاباك (رونين بار)، وأوعز بإغلاق منزلي الفلسطينيين اللذين ارتكبا اليوم (الخميس) العملية في القدس، وبهدمهما”.

وأضاف البيان، “كما أوعز (نتنياهو) بالقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لداعميهما، ولأولئك الذين أرسلوهما، والعمل ضد الجهات التي تدعمهما، بما في ذلك القيام بإجراءات اقتصادية ردا على قيامها بمخالفات قانونية”.



وكانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق، أن عملية إطلاق نار أدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 13 آخرين، بينهم 3 جروحهم خطيرة.

وقام جنديان خارج الخدمة ومدنيّ إسرائيلي بإطلاق النار على منفذي العملية وقتلهما، وفق بيان سابق للشرطة الإسرائيلية.

ولاحقاً تبنت حركة “حماس” عملية إطلاق النار في القدس، ووصفت منفذيها بـ “الشهيدين القساميين الشقيقين”.

(وكالات)