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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 من عائلة منفذي عملية القدس- (فيديوهات)

30 - نوفمبر - 2023

من موقع العملية في القدس اليوم- ا ف ب

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القدس: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 6 أفراد من عائلة منفذَي عملية إطلاق النار في القدس الغربية، بمن فيهم والداهما.
وداهمت الشرطة منزل منفذي عملية القدس، صباح اليوم، مراد نمر (38 عاماً)، وشقيقه إبراهيم نمر (30 عاماً)، في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وقالت الشرطة، في بيان، إنها داهمت منزلي المنفذين في بلدة صور باهر، بعد وقت قصير من العملية.
وأضافت أنها “اعتقلت 6 من أفراد العائلة، بمن فيهم إخوتهما ووالداهما”.

وتابعت: “تمّت إحالة جميع المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى التحقيق بوحدة مكافحة الجريمة في القدس، وجهاز الأمن العام، بهدف التحقق من مدى تورّطهم بأي شكل من الأشكال في الهجوم”.

نتنياهو يوعز بهدم منزلَي منفذَي عملية القدس

من جهة ثانية، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإغلاق وهدم منزلي منفذَي عملية إطلاق النار في القدس الغربية.
والفلسطينيان مراد نمر (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما)، شقيقان وأسيران سابقان، ويقع منزلاهما في بلدة صور باهر، بالقرب من القدس الشرقية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن نتنياهو، “عقد جلسة بحضور كل من وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، ووزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) والمفتش العام للشرطة (كوبي شبتاي)، ورئيس الشاباك (رونين بار)، وأوعز بإغلاق منزلي الفلسطينيين اللذين ارتكبا اليوم (الخميس) العملية في القدس، وبهدمهما”.
وأضاف البيان، “كما أوعز (نتنياهو) بالقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لداعميهما، ولأولئك الذين أرسلوهما، والعمل ضد الجهات التي تدعمهما، بما في ذلك القيام بإجراءات اقتصادية ردا على قيامها بمخالفات قانونية”.

وكانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق، أن عملية إطلاق نار أدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 13 آخرين، بينهم 3 جروحهم خطيرة.
وقام جنديان خارج الخدمة ومدنيّ إسرائيلي بإطلاق النار على منفذي العملية وقتلهما، وفق بيان سابق للشرطة الإسرائيلية.
ولاحقاً تبنت حركة “حماس” عملية إطلاق النار في القدس، ووصفت منفذيها بـ “الشهيدين القساميين الشقيقين”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 4:27 م

    ضربة قاصمة لظهر البعير الصهيوني وعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸😁✌️🔥🕸️🔥🔥

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