سياسة | عربي | فلسطين

شرطة الاحتلال تستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني في القدس

منذ ساعة واحدة

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القدس: استولت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، على عدد من الكتب المدرسية من المنهاج الفلسطيني من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية، قولها إن “شرطة الاحتلال اعترضت عددا من الطلبة وفتشت حقائبهم، واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها”.

ووفق الوكالة، “كان الاحتلال استولى على عدد من الكتب المدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تُدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة في 31 من الشهر الماضي، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة”.

واعتبرت محافظة القدس حينها، أن “استيلاء قوات الاحتلال على الكتب، اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني”.

وطالبت المحافظة المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بـ”التصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس”، داعية “أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية، ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية”.

( د ب أ)

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  1. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    سبتمبر 4, 2023 الساعة 7:46 ص

    إضراب عام في المدارس الفلسطينية ـ بضعة أيام -التعليم نقطة حساسة بالنسبة للغرب و الأمم المتحدة وتعريف بالمشكلة عالميا.

    رد

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