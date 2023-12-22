شرطة الاحتلال تعتدي على فلسطينيين وتمنعهم من الصلاة في الأقصى- (فيديوهات)

القدس: أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، قنابل صوتية ومسيلة للدموع على فلسطينيين في القدس، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداء بالضرب من قبل الشرطة في باب العامود وباب الأسباط بالقدس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع المصلين في شوارع القدس المحتلة بعد منعهم من الصلاة في #المسجد_الأقصى المبارك. pic.twitter.com/ZtgDaj1uiJ — رضوان الأخرس (@rdooan) December 22, 2023

وللجمعة الـ11 على التوالي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تفرض الشرطة قيودا مشددة حالت دون تمكن عشرات آلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وشرعت الشرطة بفرض قيود شديدة على دخول المصلين إلى المسجد منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن القيود تزداد حدة في أيام الجمعة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة عند بوابات البلدة القديمة وأقامت الحواجز لمنع المصلين من المرور.

كما انتشرت قوات كبيرة في أزقة البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

ولم تسمح الشرطة الإسرائيلية بالعبور سوى لكبار السن.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في شوارع القدس المحتلة بعد منعهم من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/CxwSC9LgnU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 22, 2023

وقال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 12 ألفا فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد، مقارنة مع أكثر من 50 ألفا في الجمع العادية ما قبل فرض القيود.

وكانت فعاليات وطنية وإسلامية في القدس دعت لإغلاق المساجد الصغيرة بالقدس في موعد صلاة الجمعة، والتوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

تغطية صحفية: صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد منع الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الوصول له والاعتداء عليهم في شوارع القدس pic.twitter.com/RNDG0y4jIn — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 22, 2023

ورغم ذلك، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية للمصلين بالمرور، بما في ذلك مئات المصلين الذين قدموا من المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ما اضطرهم لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بالقدس.

وهاجمت الشرطة عشرات المصلين الذين تجمعوا للصلاة في حي وادي الجوز قرب البلدة القديمة.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين ولاحقتهم بالشوارع مستخدمة المياه العادمة.

كما أشار شهود العيان إلى اعتداءات الشرطة على مصلين في مناطق باب العامود وباب الساهرة حيث حاول فلسطينيون أداء الصلاة بالشوارع.

(الأناضول)