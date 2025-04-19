شرطة الاحتلال تعتدي على مسيحيين فلسطينيين في كنيسة القيامة بالقدس- (فيديو)

القدس: اعتدت شرطة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، على مسيحيين فلسطينيين أثناء احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة، وسط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من المسيحيين الفلسطينيين بعد منعهم من دخول الكنيسة، بحجة عدم حيازتهم تصاريح.

وأشار الشهود إلى أن الاعتداءات طالت مصلين آخرين، بينهم من يحملون تصاريح رسمية للدخول إلى الكنيسة.

وبحسب الشهود، اعتدت الشرطة على المسيحيين عند كنيسة القيامة بالضرب المبرح والهراوات، ولم تستثن النساء ولا المسنين.

كما ذكر الشهود أن عناصر من شرطة الاحتلال وجهوا عبارات نابية للمصلين المسيحيين داخل الكنيسة.

ومنذ صباح السبت، أعاقت سلطات الاحتلال دخول مسيحيين إلى كنيسة “القيامة” في القدس المحتلة، للاحتفال بيوم “سبت النور”.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة.

ويعد “سبت النور” من أقدس المناسبات لدى المسيحيين، حيث تتوافد الجموع سنويا إلى القدس للمشاركة في طقوسها التاريخية، رغم القيود الأمنية المفروضة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وللعام الثاني يشارك عدد قليل من الحجاج في صلوات “الأسبوع المقدس” وعيد الفصح في القدس، نتيجة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وعملياته في الضفة.

كما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، واقتصرت على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.

(وكالات)