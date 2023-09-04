شرطة الاحتلال تقطع طريق طلاب القدس وتستولي على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني

القدس/ “القدس العربي”:

واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المؤسسات التعليمية والتحريض ضدها، في محاولات مستمرة لقمع الوجود المقدسي وتقويض أي جهود مقدسية داخل مدينة القدس.

واستولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من الكتب المدرسية من المنهاج الفلسطيني من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأظهر تقرير رصدي مقدسي أن الاحتلال يواصل استهداف المؤسسات التعليمية والتحريض ضدها، ما يُنذر بتفريغ المدارس وإغلاقها، وتفشي سرطان المنهاج الإسرائيلي بين طلبة القدس.

وأظهر التقرير فيما يخص استهداف المؤسسات التعليمية استمرار التضييق على المؤسسات الثقافية والرياضية، فقد سلّمت سلطات الاحتلال في 2 آب رئيس نادي سلوان الرياضي أحمد الغول قراراً بمنع إقامة حفل لأوائل الثانوية العامة في نادي سلوان بالقدس المحتلة، وذلك عقب اعتقاله والتحقيق معه. وفي 17 آب، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس المحتلة.

وفي سياق الاستيلاء على كتب المنهاج الفلسطيني ذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اعترضت عددا من الطلبة وفتشت حقائبهم، واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

وحذّرت محافظة القدس من أن استمرار سلطات الاحتلال بتضييقها على الطلاب المقدسيين ومحاربة المنهاج الوطني والضغط على المدارس العربية في القدس من أجل تطبيق المنهاج الإسرائيلي سيجعل من العام الدراسي الذي بدأ قبل عدة أيام، عامًا ساخنًا وغير مستقر.

واعتبرت المحافظة قيام شرطة الاحتلال صباح اليوم بقطع الطريق على طلبة المدرسة الشرعية وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والعبث بحقائبهم المدرسية ومصادرة كتبهم الدراسية، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم دولة فلسطين عليها هو تصرف عنصري يأتي في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لأسرلة التعليم في مدينة القدس، وفي إطار التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني، ومحاولة مكشوفة لتعكير أجواء افتتاح السنة الدراسية في المدينة المقدسة، وممارسة أبشع وسائل الترهيب ضد الطلبة المقدسيين”.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية في مدينة القدس وبشكل خاص التضييق والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

تقرير شهري

وأظهر تقرير رصدي صادر عن محافظة القدس أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المُبارك خلال شهر آب في تصاعد، حيث اقتحم (3891) مستوطنًا، و(83,824) أجنبيا تحت مسمى سياحة (من خلال وزارة السياحة الإسرائيلية) المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما منعت قوات الاحتلال خلال شهر آب، طواقم الإعمار والترميم من استكمال أعمالها في المسجد الأقصى المبارك.

وأصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس تقريرها لشهر آب المنصرم، عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس، لخّصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء المحافظة وبلداتها.

وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل جرائمها بحق الشخصيات الوطنية المقدسية، إذ واصلت انتهاكاتها العنصرية بحق محافظ القدس الشريف عدنان غيث، ففي 20 آب، اقتحمت مخابرات الاحتلال منزل المحافظ غيث وقامت بتفتيشه والتأكد من تنفيذه لأمر الحبس المنزلي الصادر بحقه.

ونفذ المستوطنون 14 اعتداءً بحق المقدسيين من بينها 8 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، بينما رصدت محافظة القدس خلال شهر آب الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة.