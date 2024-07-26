شرطة الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى- (فيديوهات)

القدس: منعت الشرطة الإسرائيلية، مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

ومنع عناصر الشرطة المتواجدين عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وأجبرت الشرطة الإسرائيلية الشبان على العودة فيما اعتدت على بعضهم بالضرب.

بدورهم، قال شهود عيان إن الشرطة اعتدت على أحد الشبان بالضرب في منطقة باب الأسباط، ما أدى الى إصابته في رأسه.

وأضافوا أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت أيضا على أحد أفراد التلفزيون التركي “تي أر تي” في المنطقة نفسها دون أسباب.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب منع العدد الكبير من الشبان من دخول المسجد أو الاعتداءات التي وقعت، لكنها تضيق منذ عدة أسابيع على دخول الشبان إلى المسجد.

من جانبها، أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن) المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في بيان، إلى أن 35 ألفا تمكنوا من أداء الصلاة بالمسجد رغم القيود الإسرائيلية، كما “أدى المصلون بعد انتهاء صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء”.

فلسطيني هاجمته شرطة الاحتلال بالهراوات في باب الأسباط قبل قليل pic.twitter.com/8ERSf0lFbC — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 26, 2024

#عاجل | إصابة مصور قناة "TRT" التركية في هجوم تعرض له فريق القناة من قبل جنود الاحتلال عند باب المسجد الأقصى في القدس المحتلة pic.twitter.com/Pu5IWdcGzc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 26, 2024

(الأناضول)