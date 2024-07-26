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شرطة الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى- (فيديوهات)

26 - يوليو - 2024

أرشيف

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القدس: منعت الشرطة الإسرائيلية، مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.
ومنع عناصر الشرطة المتواجدين عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.
وأجبرت الشرطة الإسرائيلية الشبان على العودة فيما اعتدت على بعضهم بالضرب.
بدورهم، قال شهود عيان إن الشرطة اعتدت على أحد الشبان بالضرب في منطقة باب الأسباط، ما أدى الى إصابته في رأسه.
وأضافوا أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت أيضا على أحد أفراد التلفزيون التركي “تي أر تي” في المنطقة نفسها دون أسباب.
ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب منع العدد الكبير من الشبان من دخول المسجد أو الاعتداءات التي وقعت، لكنها تضيق منذ عدة أسابيع على دخول الشبان إلى المسجد.
من جانبها، أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن) المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، في بيان، إلى أن 35 ألفا تمكنوا من أداء الصلاة بالمسجد رغم القيود الإسرائيلية، كما “أدى المصلون بعد انتهاء صلاة الجمعة صلاة الغائب على أرواح الشهداء”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 26, 2024 الساعة 2:17 م

    تمهيدا لبناء الهيكل الثالث بانتظار الخراب الثالث لمهلكة يهودا والسامرة وتلك لعمري مقامرة خاسرة من عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو فأحرار القدس لن يسكتوا أبدا أبدا أبدا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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