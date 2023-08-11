شرطة الاحتلال تُسقط تهمة القتل بدافع قومي عن مستوطن إرهابي قتل شابا فلسطينيا.. وصحيفة عبرية: “الأسوأ لم يأت بعد”

رام الله-القدس/ “القدس العربي”:

أسقطت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تهمة القتل بدوافع قومية عن الإرهابي “يحيئيل إندور”، المشتبه به الرئيسي بقتل الشهيد قصي معطان، من بلدة برقة شرق مدينة رام الله قبل أيام.

وعد مراقبون أن هذه خطوة هامة تمهيدًا للوصول إلى حُكم مخفف ضده، رغم أن هذه التهمة كانت هي التي الأساس عند اعتقاله.

وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن التهم التي ستوجه للإرهابي يحيئيل إندور هي التسبب في الموت بقصد أو بسبب اللامبالاة، والقيام بأعمال شغب تؤدي إلى ضرر، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة العدالة. وبناءً على ذلك تم تمديد اعتقاله خمسة أيام أخرى.

ويخضع إندور للاحتجاز داخل مستشفى “شعاري تسيدك” منذ يوم الجمعة الماضي، على إثر إصابته بجروح خطيرة في رأسه أثناء الهجوم الإرهابي على برقة، الذي أسفر عن استشهاد قصي معطان وإصابة اثنين آخرين.

يُذكر أن المشتبه به الثاني في الجريمة وهو إيشا يارد قد أفرج عنه بقرار قضائي، بزعم عدم توفر أدلة كافية لتوجيه تهمة القتل له.

وفي المقابل اعتقلت قوات الاحتلال عمار عسلية وأولاده الثلاثة على خلفية مشاركتهم في المواجهات، ثم أفرجت عن أحد الأشقاء الثلاثة (وهو قاصر)، قبل أن يصدر أمر بالإفراج عن الأب وولديه الآخرين لتوفر شريط فيديو يُظهر دخول المستوطنين مسافة 2 كم في أراضي قرية برقة، وهو ما يُكذب المزاعم الإسرائيلية بأن المستوطنين تعرضوا للهجوم في البداية وكانوا يدافعون عن أنفسهم، ويؤكد أنهم هم من بادروا للاعتداء.

وكشفت النيابة العامة الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة، بـ”الخطأ”، عن وجود مقطع فيديو يوثق جريمة قتل الشهيد معطان. وجاء قرار المحكمة خلال النظر بالطعن الذي قدمته الشرطة الإسرائيلية على قرار صدر في وقت سابق الأربعاء الماضي، عن القاضي في محكمة الصلح، سيون سهاراي، بالإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي، بادعاء أن أدلة “جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) التي قُدمت “لا تستوفي الحد الأدنى من السقف المطلوب لإسناد مخالفة ولا يبرر إبقاءهما قيد الاعتقال”.

واعتمدت المحكمة على مقطع الفيديو “السري” الذي قدمه (الشاباك)، بالإضافة إلى معلومات أخرى لدعم طلب تمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، وشدد الشاباك والنيابة العامة على أن الأدلة المتوفرة تعزّز الشبهات ضد المستوطنين وكافية لتمديد اعتقالهما.

وبحسب الباحث الميداني في مؤسسة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي تتولى ملف ملاحقة المستوطنين القتلة، فراس العلمي، فإنه صدر اليوم أكثر من قرار بالإفراج عن المستوطنين من قبل المحكمة، مع الحبس المنزلي، ومن ثم تم الاستئناف على القرار، ومن ثم تعود المحكمة وتعدّل القرار، وفي النهاية صدر قرار الإفراج عنهم مع الإبقاء على حبسهم منزليًا.

وفي سياق متصل، رجّحت صحيفة عبرية تعاظم الهجمات الإرهابية التي يشنّها مستوطنون يهود في الضفة الغربية، خلال المرحلة المقبلة، في ظل قادة سياسيين إسرائيليين جبناء، وشرطة متواطئة، وجيش يتعرّض للصفعات.

ونشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” مقالًا تحليليًا ترجمه موقع “الترا صوت فلسطين” رأت فيه أن “ما يفصلنا عن الفوضى الشاملة هو نجاح جهاز الشاباك في ظل قوة شرطة متساهلة وجيش يتعرض للهجمات وسياسيين جبناء، وليس من المبالغة تقدير أن الأسوأ لم يأت بعد”.

وأضافت الصحيفة أن الإرهاب في الضفة الغربية تنفّذه مليشيات يهودية بالقول: “يجب أن يُذكر بوضوح: ميليشيات يهودية مسلّحة تعمل في شمال الضفة الغربية اليوم، وهي تتصرف مثل المنظمات الإرهابية. إذا لم تعد دولة إسرائيل إلى رشدها وتوقّفها على الفور، فإن ضررها سيكون أكثر خطورة بكثير من أي هجوم إرهابي من قبل العدو”.