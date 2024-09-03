شرطة التشيك تعثر على نحو 30 مهاجرا وجثة امرأة داخل شاحنة

براغ: قالت الشرطة وخدمة الطوارئ في جمهورية التشيك إن الشرطة احتجزت نحو 30 مهاجرا وعثرت على جثة امرأة في شاحنة بالقرب من براج على طريق سريع متجه إلى ألمانيا مساء أمس الاثنين.

وقالت الشرطة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تشير كل الدلائل إلى أنهم مهاجرون عابرون، وللأسف تفيد المعلومات الأولية بأن هناك قتيلة”.

وأحجم متحدث باسم الشرطة عن الإدلاء بمعلومات عن جنسية المهاجرين أو تقديم تفاصيل أخرى.

وذكرت الشرطة أن الشاحنة المسجلة في الخارج تم إيقافها بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت yرينتش) على الطريق السريع دي.8 المؤدي من براج إلى مدينة دريسدن الألمانية.

وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة إكس إن المنقذين حاولوا دون جدوى إنعاش امرأة غائبة عن الوعي تبلغ من العمر نحو 30 عاما.

وتعد جمهورية التشيك طريق عبور بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى ألمانيا المجاورة.

(رويترز)