شرطة النرويج: نفوق “الحوت الجاسوس” غير مرتبط بعمل بشري

أوسلو: قالت الشرطة النرويجية اليوم الاثنين إن حوتا أبيض عُثر عليه بحزام مربوط حول عنقه في المياه النرويجية قبل خمس سنوات، وعثر عليه مرة أخرى وهو نافق في 31 أغسطس آب، تبين أن في فمه عصا ملتصقة به وأن نفوقه ليس مرتبطا بنشاط بشري.

وعثر أب وابنه على الحوت هفالديمير، والاسم مزيج من كلمة حوت باللغة النرويجية والاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، طافيا على مياه البحر قبل أسبوع في أثناء رحلة صيد بجنوب النرويج.

وأصبح الحوت موضع اهتمام وسائل الإعلام منذ اكتشافه قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج في 2019 وبرقبته حزام ثُبتت به كاميرا صغيرة على ما يبدو.

وللنرويج وروسيا حدود بحرية مشتركة في القطب الشمالي، مما دفع البعض للمزاح بالقول إن الحوت كان جاسوسا لروسيا.

وفتحت الشرطة النرويجية تحقيقا بعد أن تقدمت منظمتان لحقوق الحيوان بشكوى حول نفوق الحوت.

وذكرت شرطة منطقة الجنوب الغربي في بيان أن التشريح أظهر أن عصا يبلغ طولها 35 سنتيمترا وعرضها ثلاثة سنتيمترات عالقة في فم الحوت.

وأضافت “التحقيقات التي أجريت لم تجد ما يثبت أن نفوق هفالديمير مرتبط بنشاط بشري على نحو مباشر”. وكانت جماعات حقوق الحيوان قد زعمت أن الحوت قُتل بالرصاص. وذكرت الشرطة اليوم الاثنين أن الحوت عانى من بعض الإصابات لكنها كانت “سطحية تماما”، مضيفة “لم يكن هناك دليل يشير إلى أن هفالديمير أصيب بالرصاص”.

وقالت الشرطة إنها ستنشر تقريرها الكامل في غضون أسبوعين.

(رويترز)